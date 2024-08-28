Що посіяти на городі після збору врожаю: зробите ваш грунт вдвічі родючішим

Багато городників вже оцінили переваги вирощування фацелії як сидерату. Ця невибаглива рослина здатна творити справжні чудеса з вашим ґрунтом. Про це пише ТСН.

Чому фацелія так популярна?

Покращує структуру ґрунту: Глибока і розгалужена коренева система фацелії розпушує грунт, забезпечуючи доступ повітря і вологи до коріння рослин. Це, в свою чергу, сприяє кращому росту корисних мікроорганізмів.

Глибока і розгалужена коренева система фацелії розпушує грунт, забезпечуючи доступ повітря і вологи до коріння рослин. Це, в свою чергу, сприяє кращому росту корисних мікроорганізмів. Збагачує ґрунт органікою: Після скошування і закладення в ґрунт, зелена маса фацелії перегниває, збагачуючи його органічними речовинами.

Після скошування і закладення в ґрунт, зелена маса фацелії перегниває, збагачуючи його органічними речовинами. Збільшує вміст поживних речовин: Корені фацелії виділяють речовини, які сприяють розкладанню важкодоступних сполук фосфору і калію, роблячи їх доступнішими для рослин.

Корені фацелії виділяють речовини, які сприяють розкладанню важкодоступних сполук фосфору і калію, роблячи їх доступнішими для рослин. Пригнічує ріст бур'янів: Фацелія виділяє речовини, які пригнічують ріст багатьох видів бур'янів, полегшуючи догляд за городом.

Фацелія виділяє речовини, які пригнічують ріст багатьох видів бур'янів, полегшуючи догляд за городом. Залучає корисних комах: Квітуча фацелія приваблює бджіл, джмелів та інших корисних комах, які запилюють культурні рослини і знищують шкідників.

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Як правильно використовувати фацелію?

Посів: Висівати фацелію можна як восени, так і навесні. Оптимальний час для посіву – кінець літа – початок осені.

Догляд: Фацелія не вимагає особливого догляду. Достатньо своєчасно поливати її в посушливу погоду.

Закладання в ґрунт: Коли фацелія зацвіте, її скошують і закладають у ґрунт. Найкраще робити це перед настанням заморозків.

Чому фацелія краща за інші сидерати?

На відміну від інших сидератів (наприклад, білої гірчиці), фацелія має більш широке застосування. Вона не пригнічує ріст наступних культур і не викликає хвороб. Крім того, фацелія є прекрасним медоносом, що робить її ще більш корисною для вашого саду.

Використання фацелії як сидерату – це просте і ефективне рішення для поліпшення родючості ґрунту і отримання багатих врожаїв. Вона не тільки покращує структуру ґрунту і збагачує його поживними речовинами, але й створює сприятливі умови для росту культурних рослин.

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