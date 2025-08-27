Ароматна смакота з перцю та помідорів: рецепт аджики на зиму

Печений перець у поєднанні з томатами, часником та зеленню перетворюється на ніжну, ароматну заготівлю з легкою пікантністю. Взимку така аджика стане універсальним доповненням до м’яса, гарнірів чи як соус до закусок.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Інгредієнти:

солодкий перець — 1,6 кг

помідори — 500 г

часник — 3 зубчики

сіль — 1,5 ч. л. (або за смаком)

чорний мелений перець — за смаком

коріандр мелений — 1 ч. л.

гострий перець мелений — ½ ч. л.

лавровий лист — 1 шт.

петрушка — невеликий пучок

оцет 9% — 1 ст. л.

олія — 50 мл

Приготування:

Викладіть перець на деко з пергаментом і запікайте при 200 °C близько 30 хвилин, доки не стане м’яким і злегка підрум’яненим. Перекладіть у пакет, залиште на 15 хвилин, після чого зніміть шкірку, видаліть насіння та перебийте блендером до пюре. Помідори надріжте хрест-навхрест, залийте окропом, зніміть шкірку й наріжте кубиками. Обсмажте їх на сковороді з ½ ч. л. солі в олії 10 хвилин. Додайте спеції й тушкуйте ще 15 хвилин. З’єднайте томати з пюре перцю, покладіть лавровий лист і часник, досоліть за потреби. Накрийте кришкою й тушкуйте 10 хвилин, помішуючи. Додайте подрібнену петрушку, прогрійте ще 5 хвилин без кришки. В кінці влийте оцет та перемішайте. Гарячу масу розкладіть у стерилізовані банки, закрийте кришками, переверніть догори дном і залиште під рушником до повного охолодження.

Зберігайте в темному прохолодному місці.

