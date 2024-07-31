Заборонені продукти на Медовий Спас: що категорично не можна брати до церкви

В серпні християнська громада святкує три значущі релігійні свята, відомі як Спаси: Медовий, Яблучний та Горіховий. У ці дні в храмах відбуваються урочисті служби.

Віряни мають змогу принести продукти в кошиках для благословення. Такі продукти, після освячення, стають частиною святкового застілля, а надлишки традиційно зберігаються на згоду або віддаються тим, хто в них потребує.

Команда UAportal розповість, які продукти прийнято освячувати на кожен зі Спасів, а також які продукти не варто приносити до церкви, оскільки це може бути не відповідно до церковних традицій.

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У перший день серпня, відомий як Маковея або Медовий Спас, віряни зберуться на церковну службу, що відбудеться за сучасним календарем. Цей день відзначається особливими продуктами - медом та маком, які символізують свято і традиційно приносяться до храму. Крім того, існує звичай освячення води у джерелах на честь цього дня.

Традиції України на Перший Спас охоплюють не тільки їжу, але й лікарські рослини, які мають цілющі властивості. Це включає в себе пижмо, полин, ромашку, деревій, звіробій, руту та інші. Після освячення, ці рослини зазвичай зв’язують у букети та зберігають у домівках, щоб захистити сім’ю від злих сил.

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