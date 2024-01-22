Мовознавець пояснив, який колір українською називають "кармазиновим"
В українській мові існує безліч назв кольорів та відтінків, які звичні більшості людей. Однак, є й такі назви, які мало кому відомі.
Зокрема, це стосується слів "жаристий", "кубовий" та "кармазиновий". Про те, яким кольорам в українській мові відповідають ці назви розповів мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1".
"Усі знають назви семи основних кольорів, які є барвами веселки, але наше око розрізняє десятки, сотні, а може, й тисячі різних відтінків. І для них є свої назви", – зазначив він.
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"Жаристий" – це колір жару, вогню, яскраво-червоний. Своєю чергою "кубовим" називають яскраво-синій, індиговий.
"Кармазиновим" називають темно-малиновий або ж темно-червоний колір.
Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".
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