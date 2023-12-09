У Туреччині виявили 800-річну бронзову лікувальну чашу (фото)
На південному сході Туреччини археологи виявили 800-річну бронзову лікувальну чашу та два кільця для стрільби з лука. Кільця виготовлені з агату та кістки того ж періоду.
Знахідки зробили під час розкопок стародавнього кургану Хасанкейф. Про це повідомляє The History Blog.
Цілющі чаші використовувалися в середньовічній ісламській народній медицині для захисту від укусів тварин. Внутрішня частина чаші вигравірувана віршами-талісманами, печатками та зображеннями двоголового дракона, собаки, змії та скорпіона.
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Гравірування на цій чаші робить асоціацію специфічною. У музеях і приватних колекціях по всьому світу задокументовано лише 22 середньовічні цілющі чаші.
Кільця для стрільців з лука носили на пальці, щоб захистити шкіру від пошкоджень тятивою. Вони мали високу цінність і були культурно значущими артефактами в турецько-ісламському мистецтві Середньовіччя.
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