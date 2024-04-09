Унікальний за корисними властивостями салат

Він створює м'який, але ефективний детокс для печінки, жовчовидільної системи та кишечника. Ідеальне доповнення до сніданку чи обіду. Знижує "поганий" холестерин, запускає перистальтику кишечника, відновлює обидві фази детоксикації печінки, багатий на антиоксиданти та антиканцерогенні речовини. Тор-салат проти пігментації на обличчі, на літо просто ідеальний.

Склад:

сирі морква та буряк, яблуко, ягоди годжі (можна будь-який сухофрукт), проростки люцерни та редьки, гарбузове насіння та соняшника.

Соус: оливкова олія, апельсиновий сік, куркума, сік юзу (лимонний сік), сіль.