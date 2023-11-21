Фахівці назвали прості поради, які дозволять уникнути утворення конденсату на вікнах

Утворення конденсату на вікнах неминуче для багатьох у зимові місяці. Надлишкова волога призводить до появи цвілі та інших проблем.

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Експерти зі скла поділилися кількома способами запобігти утворенню конденсату на вікнах. Про це повідомляє Express.co.uk.

Кімнатні рослини допомагають зменшити вологість повітря, що може запобігти утворенню конденсату. Для досягнення найкращих результатів експерти рекомендують розміщувати їх на підвіконнях, ближче до вікон.

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Хоча може бути важко тримати вікна відкритими всю ніч, провітрювання протягом дня може знизити рівень вологості в приміщенні. Тримайте вікна відкритими – це допомагає запобігти розвитку цвілі.

За словами експертів, увімкнення опалення приблизно на 20 хвилин вранці може допомогти контролювати вологість у кімнаті. Спочатку відкрийте вікна, а потім увімкніть опалення, щоб вікна не запотівали.

Якщо жалюзі та штори торкаються скла, це може блокувати потік повітря, сприяючи утворенню конденсату протягом ночі. Переконайтеся, що вони знаходяться на достатній відстані від вікон.

Нагадаємо, що багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

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