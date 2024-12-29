З ними ніколи не буде сумно: топ найбільш життєрадісних собак

Все більше людей вирішують завести собаку в родині. Однак серед великої кількості порід вибрати ту, яка підходить саме вам, може бути важко, адже кожна порода має свій характер. Якщо ви хочете завести веселе і життєрадісне цуценя, яке завжди буде приносити радість і не дасть вам сумувати, то, за словами порталу Scotsman і The Kennel Club, зверніть увагу на ці 10 порід:

Бішон фризе. Ці собаки, яких свого часу балували французькі королі, відомі своєю веселою натурою, широкими усмішками і пухнастими шерстяними покривами.

Бордер-коллі. Відомі своєю енергійністю, бордер-коллі досягають справжнього щастя, коли займаються спортом. Жодна інша собака не відчуває себе так природно, як ці віртуози на полі.

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Лабрадор-ретривер. Ці собаки невимушено випромінюють радість, і їхня блаженна радість з приводу їжі, прогулянок і обіймів — це їхня суть.

Бедлінгтон-тер'єр. Найбільш усміхнена порода собак, відома своєю доброзичливою натурою. Ці собаки популярні на Instagram завдяки своїм веселим мордочкам. Вони люблять бігати та обійматися.

Бігль. Біглі — це веселі та дружелюбні собаки з постійною усмішкою на обличчі. Вони виляють хвостом, коли щасливі, але коли дійсно радісні, вони виляють всім тілом.

Ірландський сетер. Ці собаки неймовірно енергійні та життєрадісні під час фізичних навантажень. Вони постійно хочуть грати і обожнюють проводити час із сім'єю, демонструючи щастя своїм виляючим хвостом.

Брюссельський гриффон. Одна з найвеселіших малих порід, гриффони обожнюють гратися і завжди здатні розвеселити своєю зухвалою поведінкою.

Мальтійський пудель. Ці маленькі собаки люблять, щоб їх балували, і через свою безстрашність часто потрапляють у складні ситуації. Але навіть у найскладніших моментах вони зберігають позитивний настрій.

Кінг Чарльз спанієль. Ці собаки дуже задоволені навіть мінімальною увагою: кілька кіл по саду і зручне місце для сну — і вони абсолютно щасливі.

Золотистий ретривер. Хоча вони можуть бути менш енергійними, ніж лабрадори, вони все одно є великими любителями життя і завжди будуть вдячні за вашу увагу, особливо якщо ви їх годуєте.

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