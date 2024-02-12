Просто рився у смітті: пенсіонер накопичив 700 000 євро і купив 10 будинків (фото)

80-річний Хайнц Б. із Дармштадта веде життя, яке здасться дивним для більшості людей. Він виглядає як жебрак, риється у смітті та збирає мотлох у дворі.

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Колишній електроінженер живе один, отримує пенсію в 3600 євро, але економить абсолютно на всьому, у тому числі на їжі, одязі та відпочинку, пише BILD.

Взимку він топить будинок деревними відходами зі смітника. У нього немає мобільного телефону, а його єдині великі витрати – це ноутбук і доступ в інтернет, щоб вести справи та дивитися в YouTube бізнес-лекції.

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"Я живу ощадливо, так я вихований!" – каже Хайнц.

"На їжу я не витрачаю навіть 5 євро на місяць. Може, куплю трохи олії для смаження або ще щось, якщо закінчиться. Але більшу частину їжі я знаходжу у смітті. Люди марнотратні та викидають стільки, що можна прогодувати цілу родину! Наприклад, купують пачку сосисок, з'їдають одну, а решту просто викидають", – додав пенсіонер.

Чоловіка називають "найдивнішим мільйонером Німеччини". Бізнес-модель Хайнца полягає у купівлі та здачі в оренду будинків. Пенсіонер каже, що це найкращий спосіб урятувати накопичення від інфляції. Нещодавно він нагромадив 700 000 євро і купив на них уже десятий будинок.

Усі будинки Хайнца знаходяться поряд, щоб він міг об'їжджати їх велосипедом. Він сам робить весь ремонт для мешканців. Бухгалтерські книги з точними підрахунками розкидані на підлозі його будинку – він не хоче витрачатися на полицю.

Нагадаємо, мільйонер вивів формулу, яка допомогає вигравати значні гроші у в лотереях.

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