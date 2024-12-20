Прикмети на Новий рік: що варто зробити, щоб у домі завжди водилися гроші

Новий рік — це пора чудес та здійснення бажань. У новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня все може стати реальністю, якщо щирого вірити в чудо.

Команда UAportal підготувала новорічні традиції та звичаї, які можуть посприяти досягненню різних благ у майбутньому році. Так, згідно з однією зі стародавніх традицій, перед святкуванням Нового року потрібно обов’язково повернути всі борги. Вважалося, що несплачені зобов’язання можуть спричинити фінансові труднощі на весь наступний рік.

Одна з важливих новорічних прикмет радить не витрачати останні кошти на подарунки для рідних і друзів. Вважається, що така дія може призвести до фінансових труднощів упродовж усього наступного року.

Перед святкуванням Нового року важливо навести лад у своїй оселі. Вважається, що чистота до свята сприяє появі достатку та грошей у домі. Рекомендується завершити прибирання до полудня 31 грудня.

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Згідно з народними прикметами, після полудня 31 грудня виносити сміття з дому не можна. Вважається, що разом із ним можна втратити фінансову стабільність родини.

Ялинка є головним символом Нового року, тому важливо правильно її прикрасити. Вважається, що чим багатше вона виглядає, тим успішнішим буде наступний рік. Тому додайте на неї не лише гірлянди та іграшки, а й солодощі та скручені трубочкою паперові купюри.

Щоб у новому році не довелося економити на їжі, святковий стіл не слід наповнювати лише простими та дешевими стравами. Підготуйте смачні та різноманітні частування, які припадуть до душі символу 2025 року.

На святковому новорічному столі неодмінно повинна бути сільничка, оскільки наші пращури вважали, що сіль здатна відлякувати злі сили та усувати негатив. Для захисту оселі від недобрих впливів і матеріальних труднощів радять посипати сіллю обидві сторони порогу.

Щоб привернути добробут у Новому році, важливо заздалегідь провести перевірку гардероба. Переконайтеся, що в кишенях немає дірок, адже через них, за народними прикметами, можуть "витікати" гроші.

Щоб у новому році не доводилося заощаджувати на обновках, зустрічайте свято в новому вбранні.

Коли гості підуть, не поспішайте прибирати зі столу всі наїдки. Залиште фрукти, солодощі та хліб — це допоможе залучити фінансову стабільність і добробут.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, які подарунки не варто дарувати на Різдво та Новий рік.

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