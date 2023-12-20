Чому на заправках так ніколи не роблять: Скільки часу бензин може зберігатись в пластиковій каністрі

Бензин – це легкозаймиста речовина, тому його зберігання вимагає дотримання правил пожежної безпеки. Якщо ви вирішили зробити запас бензину і розлити його в пластикові каністри, важливо пам'ятати про те, що використовувати можна тільки сертифіковані ємності.

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Пластик – це діелектрик, який може накопичувати статичну електрику. При заливці бензину в пластикову каністру може виникнути іскра, яка призведе до загоряння парів бензину. З цієї причини на АЗС оператори можуть відмовити автолюбителям в заливці пального в звичайну пластикову каністру, пише Главред.

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Деякі правила зберігання бензину в пластикових каністрах:

Використовуйте тільки сертифіковані каністри, призначені для зберігання бензину. На них має бути маркування UN - сертифіката ємності для небезпечних вантажів.

Не переповнюйте каністру. Залиште трохи вільного простору для розширення бензину при нагріванні.

Зберігайте каністри в сухому, прохолодному місці, подалі від джерел тепла та відкритого вогню.

Не зберігайте бензин в каністрах довше пів року.

Які каністри можна використовувати для бензину?

Для зберігання бензину в пластикових каністрах необхідно використовувати ємності, які відповідають наступним стандартам:

Падіння: каністра повинна витримувати падіння з висоти не менше 1,8 метра.

Штабелювання: каністра повинна витримувати навантаження не менше 100 кг.

Тиск парів рідини: каністра повинна витримувати тиск парів бензину не менше 1,5 бар.

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