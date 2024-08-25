Осінній must-have: чоботи, які стануть хітом сезону 2024

З наближенням осінніх днів настав час оновити гардероб осіннім взуттям. У цьому сезоні у трендах залишається класика, тож модельєри радять переглянути вже наявну колекцію взуття, оскільки серед них напевно знайдеться пара модних чобіт або ботильйонів.

Команда UAportal ділиться інформацією про те, які моделі взуття будуть у тренді цієї осені та як їх найкраще комбінувати.

Ковбойські чоботи

Козацькі чоботи знову стали втіленням стилю. Вони з’явилися на вершині модних трендів минулого року і мають намір залишатися там на тривалий час. Це взуття відмінно пасує до різноманітного гардеробу і підходить до будь-якого вбрання. Для створення вишуканого вигляду, козацькі чоботи ідеально доповнюють спідниці та сукні, а в якості верхнього одягу оптимальним вибором буде елегантне довге пальто.

Стильні ботфорти

Чоботи-панчохи стали втіленням стилю та елегантності, завоювавши статус незамінного елемента в шафі кожної шанувальниці моди. Виготовлені з різноманітних матеріалів - від м’якої замші до блискучої екошкіри - вони додають шарму будь-якому образу, підкреслюючи його унікальність. Стилісти радять комбінувати ці витончені високі чоботи з міні-сукнями для створення розкішного та вишуканого ансамблю.

Масивні ботильйони

Ботильйони – це втілення комфорту та стилю, ідеально доповнюють будь-який гардероб. Вже третій рік поспіль вони залишаються на вершині модних трендів і не показують ознак зниження популярності. Цей тип взуття чудово виглядає з джинсами або спідницями, дозволяючи створити невимушений, але стильний образ. Що стосується верхнього одягу, то ботильйони прекрасно поєднуються з об’ємними жакетами, куртками у стилі бомбер і елегантними тренчами.

Високі чоботи для верхової їзди

Високі чоботи стали незамінним елементом гардеробу для модниць з усього світу. Цей взуттєвий тренд ідеально пасує високим дамам, акцентуючи на їхній витонченості та візуально подовжуючи силует. Натомість, менш високим жінкам рекомендується обирати моделі на каблуках, що оптично збільшують зріст. Чоботи у стилі верхової їзди універсальні – вони чудово доповнять будь-який образ, чи то ділова зустріч, романтичне побачення, або урочиста подія. Вони додають впевненості та вишуканості, дозволяючи кожній жінці відчувати себе чарівною та бездоганною.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які аксесуари будуть на піку моди восени-2024.

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