На заздрість сусідам: городники поділились секретами хорошого врожаю буряку

Якщо посіяти буряк занадто рано — отримаєте стрілкування замість врожаю. А якщо надто пізно — доведеться задовольнятися дрібними, жорсткими коренеплодами. Тож як обрати правильний момент, щоб виростити великі, соковиті та солодкі буряки?

Видання "Новини Вінниці" продовжує ділитися корисними порадами для тих, хто активно працює в саду, на городі чи клумбі. Саме зараз настав час сіяти багато популярних культур, і буряк — не виняток.

Коли сіяти буряк навесні

Оптимальний період для посіву — коли ґрунт прогріється щонайменше до +8…+10°C. Зазвичай це припадає на кінець квітня або початок травня.

Посів у занадто холодний ґрунт може викликати у рослини стрес, що призведе до появи квіткової стрілки замість формування коренеплоду. У народі орієнтуються просто: якщо зацвіла вишня — час сіяти буряки.

Щоб подовжити період збору врожаю, посіви можна повторювати — останній раз рекомендується сіяти наприкінці травня.

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П’ять порад для щедрого врожаю буряків

Вибір якісного насіння Перед посівом замочіть насіння на 30 хвилин у 3–5% розчині солі. Те, що опустилося на дно — годиться для посіву. Підготовка до посадки За два дні до висівання потримайте насіння у теплій воді, періодично її замінюючи — так воно краще вбирає вологу та активується. Пророщування Розчиніть у літрі води:

½ ч. ложки нітроамофоски

¼ ч. ложки борної кислоти

по 1 ч. ложці соди та суперфосфату

1 ст. ложку золи

Також можна використати сік червоного буряка, розбавивши його водою у співвідношенні 1:1. Після замочування насіння варто промити.

Прогрівання Занурте насіння на 30 хвилин у воду температурою 50–60°C для стимуляції росту. Дезінфекція У півсклянки води розведіть 1 г марганцівки та обробіть у цьому розчині насіння. Якщо насіння дражоване — додаткова обробка не потрібна.

Дотримуючись цих простих порад, ви отримаєте щедрий врожай соковитих буряків, які будуть смакувати і в борщі, і в салатах!

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