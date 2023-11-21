М‘ята та сандал: 7 запахів, які притягують гроші у будинок

Після напруженого робочого дня приємно повертатися в затишний будинок, насичений приємним ароматом. Вже століттями відомо, що ароматерапія допомагає подолати стрес. Проте існують певні аромати, які, крім того, привертають до дому фінансове благополуччя.

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Про це пише ТСН.

М'ята

М'ята славиться своєю заспокійливою дією, і тому часто ми заварюємо м'ятний чай для покращення сну. Здавна відомо, що ця рослина використовувалася для залучення клієнтів. Сучасні езотерики вважають, що м'ята може сприяти позитивному впливу на енергетичні канали, відповідальні за фінанси. Для досягнення цього придбайте ефірну олію м'яти і нанесіть кілька крапель у різних частинах будинку. Також рекомендується додати одну-дві краплі в гаманець.

Сандал

В Індії сандал вважається святковим ароматом, а езотерики вважають його найпотужнішим для залучення фінансів. Особливо корисний для бізнесменів, щоб налагоджувати партнерство та приваблювати інвестиції. Сандал також відомий як джерело життєвих сил і здатний позбавляти втоми. Для створення фінансового успіху рекомендується регулярно запалювати ароматичні палички з цим ароматом вдома та в офісі.

Лавр

Лавр вже давно вважається символом багатства. Навіть звичайні лаврові листочки, які можна знайти на кожній кухні, здатні привертати фінансові потоки. Щоб сприяти цьому, додайте кілька листочків у свій гаманець. Також аромат лавра створює творчу атмосферу вдома, стимулюючи роботу мозку і сприяючи зростанню креативних ідей.

Апельсин

Апельсин вважається фруктом радості та позитиву. Його аромат може підняти настрій, заспокоїти нервову систему та покращити концентрацію. Езотерики стверджують, що аромат апельсина привертає фінансовий успіх і достаток в родині. Рекомендується використовувати аромамасло з апельсина. А якщо змішати його з грейпфрутом та лимоном, то ця "фінансова формула" буде ще ефективнішою.

Базилік

Базилік — не лише смачна приправа для італійських страв, але і помічник у піднятті настрою. Його аромат позитивно впливає на нервову систему, підвищує працездатність і допомагає відчувати себе впевнено. Крім того, базилік може привертати до вас процвітаючих людей, які надихнуть на фінансовий успіх.

Мускатний горіх

Цей аромат відомий як "запах ейфорії". Рекомендується використовувати його в офісі чи домі, де виникають фінансові труднощі. Мускатний горіх допомагає зняти напругу та підвищує впевненість. Навіть існує вірування, що натерті купюри мускатним горіхом і поміщені в гаманець приносять удачу.

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Кардамон і жасмин

Аромат жасмину допомагає привертати у життя жінок впливових чоловіків. Тому експерти радять використовувати його не лише як запах будинку, але й придбати парфуми з ноткою жасмину. Кардамон подобається жінкам і притягує їх до чоловіків та допомагає залагодити фінансові проблеми.

Шавлія

Цей запах позбавляє від пліток, пересудів, негативу та дарує впевненість у собі. Запаліть аромапаличку з запахом шавлії увечері і весь стрес, який накопичився за день, зникне.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети про гроші дійсно працюють.

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