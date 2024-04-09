Ліниві хачапурі з сиром, які готуються всього за 20 хв: рецепт для приготування на пательні

Хачапурі – це автентичний грузинський кулінарний шедевр, який традиційно готують з дріжджового чи ліванського тіста, наповненого сирною начинкою. Ця випічка ідеально підходить для подачі в якості самостійної страви або як доповнення до основного обіду. Існує безліч варіацій хачапурі, включаючи варіанти з традиційним грузинським сиром сулугуні, а також з фетою та іншими інгредієнтами, наприклад, яйцями чи свіжою зеленню.

Хоча зазвичай хачапурі випікають у духовці, команда UAportal пропонує швидкий рецепт цієї смачної страви. Ви зможете приготувати її на сковороді всього за 20 хвилин.

Нам знадобиться:

2 чашки борошна;

1/2 чашки теплої води;

1/4 чашки рослинної олії;

1/2 чайної ложки солі;

200 гр сиру (наприклад, сулугуні, фета або інший м’який сир);

1 яйце;

1/4 пачки вершкового масла для змащування.

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Спосіб приготування

Візьміть глибоку миску, поєднайте в ній сіль та борошно. Влийте воду кімнатної температури та додайте олію, а потім замісіть до однорідності. Якщо тісто виходить занадто в’язким, підсипте трохи борошна. Вимісіть його до еластичності та дайте відпочити під рушником на чверть години. У іншій мисці подрібніть сир, змішайте його з яйцем до рівномірності. Розділіть тісто на чотири шматки, кожен розкачайте у круглий пласт товщиною приблизно пів сантиметра.

Нагрійте сковороду на помірному вогні, змастіть її маслом. На половину кожного круга тіста викладіть сирну начинку, залишаючи вільними краї. Закрийте начинку другою половиною тіста, защипніть краї, формуючи хачапурі. Обсмажте їх на сковороді до рум’яної скоринки з обох боків, по кілька хвилин з кожного боку. Повторіть з іншими порціями тіста та начинки.

Коли хачапурі будуть готові, вийміть їх зі сковороди, дайте трохи охолонути перед подачею.

Смачного! Ці ароматні хачапурі ідеально підійдуть до вашого столу на обід або вечерю.

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