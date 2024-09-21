Які квіти можна висіяти в листопаді, щоб навесні пишатись красивим садом

Мрія кожного садівника – мати квітучий сад з мінімальними зусиллями. І це цілком реально завдяки осінній посадці квітів. Висіваючи насіння восени, ви забезпечуєте собі яскравий квітник вже наступної весни. Про це пише prostoway.

Чому варто садити квіти восени?

Вам не потрібно витрачати час на вирощування розсади навесні. Рослини, посіяні восени, краще приживаються і мають більш розвинену кореневу систему. Квіти, посіяні восени, зацвітають раніше, ніж ті, що висіяні навесні.

Які квіти можна сіяти восени?

Список осінніх посівів досить широкий і різноманітний:

Левиний зів: Яскраві квіти різних кольорів радуватимуть вас все літо.

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Особливості осінньої посадки

Перед посівом ґрунт потрібно ретельно перекопати, видалити бур'яни та внести добрива. Насіння заглиблюють у ґрунт на глибину, яка в 2-3 рази перевищує їхній розмір.Після посіву грядку мульчують торфом або компостом для збереження вологи і захисту від морозів.

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Переваги осіннього посіву:

Під впливом низьких температур насіння стає більш стійким до несприятливих умов і швидше проростає навесні. Навесні вам не потрібно буде витрачати час на підготовку розсади.

Осіння посадка квітів – це не тільки простий і ефективний спосіб отримати красивий квітник, але й можливість насолоджуватися процесом вирощування рослин.

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