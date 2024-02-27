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Як приготувати справжню італійську піцу: рецепт

Володимир Ярославський

Як приготувати справжню італійську піцу: рецепт

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Не всі знають, але був період, коли я у своєму ресторані готував піцу. Ми довго експериментували з тістом, бо саме воно найголовніше, а його приготування - це справжнє мистецтво!

 

 

Я готую його в декілька прийомів і заздалегідь, тоді буде найкращий результат.

 

Борошно використовую "сильне"! Або спеціально для піци, або для панетоне з високим вмістом білка від 13.5г Caputo Rosso або Зернарі Селект (але тут, скоріше, треба буде трішки більше борошна)

 

 

Тісто для піци (4 кульки)

 

Біга:

 

100г хлібного борошна

 

100г води

 

10г свіжих дріжджів (4 сухих)

 

 

У воді розчиняю дріжджі і замішую тісто, ставлю його у літрову ємність, накриваю не щільно кришкою і даю постояти ніч у кімнаті.

 

 

Основне тісто:

 

200г біги

 

300г води

 

10г свіжих дріжджів

 

20г меду

 

10г оливкової олії

 

460г хлібне борошно

 

60г цільнозернове борошно

 

11г солі

 

 

На підпил 50/50 хлібне борошно/дрібна кукурудзяна крупа

 

 

У кімнатній воді добре розмішати учорашнє тісто з медом, олією і свіжими дріжджами. Додаю 2 види борошна та сіль, вимішую тісто, накриваю плівкою і даю йому постояти години 3-4 при кімнатній температурі (влітку менше).

 

А потім у холодильник на ніч.

 

 

  • після холодильника, розділяю тісто на 4 частини, формую кульки, даю тісту пару годин, щоб зігрілось.
  • на суміші борошна та дрібної кукурудзяної крупи (або семоли, або манки) формую велике коло.
  • тісто ніжне і має гарну гідратацію. Можна формувати їх навіть на пергаменті, щоб легше було переносити тісто.
  • на тісто, яке добре підпилене знизу, кладу соус, тугу, щільну моцарелу та будь-яку начинку
  • бортики змащую олією і все - тепер духовка!
  • якщо у вас є камінь для хліба - це найкращий варіант. Нагрійте його годину при 270 градусах.
  • якщо немає каменя, то добре розігрійте духовку (краще 300 градусів) режим верх/низ і на конвекції випікаємо піцу, поки тісто не зарумʼяниться на боках і знизу.
  • я люблю мʼясну начинку, зелень, свіжу моцарелу або страчателлу класти вже на готову піцу.
  • додавайте ще будь-які сири та оливкову олію зверху і смакуйте!

Джерело:Instagram

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