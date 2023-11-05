Як приготувати ідеальну хрумку квашену капусту: точний рецепт

Закваска капусти – це відповідальна справа, і кожна дрібниця має значення. Для успішної ферментації важливо вибрати відповідні овочі, правильний посуд і, безумовно, коректну кількість солі.

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Основна умова для успішної закваски полягає в точності пропорцій солі. Якщо солі буде надто багато або надто мало, то це може завадити росту молочнокислих бактерій, які відповідають за процес бродіння і заквашування, пише РадіоТрек.

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Вибір Солі

Важливо вибирати правильний вид солі для закваски капусти. Не підходить йодована сіль або сіль із спеціями. Додатки та хімічні добавки, такі як карбонати та фосфати, також не повинні міститися в солі для закваски.

Кількість Солі

Кількість солі розраховується на 1 кілограм овочів. Зазвичай рекомендується дотримувати витрати приблизно 25 г солі, що відповідає одній столовій ложці без гірки, на 1 кілограм капусти.

Якщо ви готуєте закваску у великих банках, які вміщують близько трьох літрів, то для них зазвичай потрібно приблизно 2-3 кілограми капусти і 2-3 столові ложки солі.

Дотримуючись цих рекомендацій щодо вибору та кількості солі, ви зможете досягти успіху в процесі заквашування капусти та зберегти всі її корисні властивості, а також зберегти текстуру та смак овочу.

Нагадаємо, ми вже писали, що треба додати до капусти, щоб вона була хрусткою.

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