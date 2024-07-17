Як полегшити самопочуття собаки у спеку: поради кінолога
Літня спека може бути нестерпною не лише для людей, а й для їхніх чотириногих друзів. Коли температура піднімається, організм тварини зазнає значного стресу, адже він не так добре пристосований до спеки, як людський.
Більшість порід собак створені для збереження тепла, а не для його виведення. На відміну від людей, у них немає потових залоз, а більшу частину тіла вкриває шерсть, що значно обмежує можливості для охолодження. Тому собаки охолоджуються через подушечки лап та дихання. Про це пише ТСН.
Як допомогти собаці пережити спеку:
Не мочіть собаці голову та спину: Це поширена помилка, яка може призвести до переохолодження.
Змочіть:
- Подушечки лап;
- Живіт;
- Вуха з внутрішньої сторони.
Забезпечте доступ до прохолодної води:
- Давайте собаці пити якомога більше чистої води;
- Запропонуйте їй холодні ласощі, наприклад, заморожені жувальні іграшки або морозиво, безпечне для собак.
Обмежте перебування на сонці:
Не вигулюйте собаку в найспекотніші години дня (з 11 до 16); Забезпечте їй тінь вдома або на вулиці.
Додаткові способи охолодження:
Поставте біля тварини вентилятор на батарейках. Намочіть рушник холодною водою і дайте собаці на ньому полежати. Змочіть спиртом за вухами, живіт або лапи собаки (спирт випаровується швидше, ніж вода, і може допомогти охолодити тварину). Обприскайте нижню частину тіла собаки, де шерсть менш густа, холодною водою з пульверизатора.
Симптоми теплового удару:
- Незвичайне дихання (швидке і гучне);
- Висока температура;
- Сильна спрага;
- Слабкість і/або втома;
- Часта блювота;
- Дезорієнтація;
- Яскраво-червоні язик і ясна;
- Густа слина;
- Прискорене серцебиття;
- Сильна слинотеча.
Негайні дії при тепловому ударі:
- Перемістіть собаку в прохолодне місце;
- Забезпечте доступ до чистої води;
- Охолодіть собаку, змочуючи її тіло водою;
- Негайно зверніться до ветеринара.
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