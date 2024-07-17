Як полегшити самопочуття собаки у спеку: поради кінолога

Літня спека може бути нестерпною не лише для людей, а й для їхніх чотириногих друзів. Коли температура піднімається, організм тварини зазнає значного стресу, адже він не так добре пристосований до спеки, як людський.

Більшість порід собак створені для збереження тепла, а не для його виведення. На відміну від людей, у них немає потових залоз, а більшу частину тіла вкриває шерсть, що значно обмежує можливості для охолодження. Тому собаки охолоджуються через подушечки лап та дихання. Про це пише ТСН.

Як допомогти собаці пережити спеку:

Не мочіть собаці голову та спину: Це поширена помилка, яка може призвести до переохолодження.

Змочіть:

Подушечки лап;

Живіт;

Вуха з внутрішньої сторони.

Забезпечте доступ до прохолодної води:

Давайте собаці пити якомога більше чистої води;

Запропонуйте їй холодні ласощі, наприклад, заморожені жувальні іграшки або морозиво, безпечне для собак.

Обмежте перебування на сонці:

Не вигулюйте собаку в найспекотніші години дня (з 11 до 16); Забезпечте їй тінь вдома або на вулиці.

Додаткові способи охолодження:

Поставте біля тварини вентилятор на батарейках. Намочіть рушник холодною водою і дайте собаці на ньому полежати. Змочіть спиртом за вухами, живіт або лапи собаки (спирт випаровується швидше, ніж вода, і може допомогти охолодити тварину). Обприскайте нижню частину тіла собаки, де шерсть менш густа, холодною водою з пульверизатора.

Симптоми теплового удару:

Незвичайне дихання (швидке і гучне);

Висока температура;

Сильна спрага;

Слабкість і/або втома;

Часта блювота;

Дезорієнтація;

Яскраво-червоні язик і ясна;

Густа слина;

Прискорене серцебиття;

Сильна слинотеча.

Негайні дії при тепловому ударі:

Перемістіть собаку в прохолодне місце;

Забезпечте доступ до чистої води;

Охолодіть собаку, змочуючи її тіло водою;

Негайно зверніться до ветеринара.

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