Дорогоцінні камені та древні монети знайшли поблизу Болоньї в Італії (фото)

Археологи в Італії знайшли понад 3000 монет і 50 дорогоцінних каменів, багато з яких були прикрашені зображеннями давньоримських божеств. Масштабна знахідка була зроблена під час поточних розкопок у Клатерні – це римське місто, розташоване поблизу сучасної Болоньї.

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Як повідомляє Міністерство культури Італії, археологи вважають, що у місті ще до наших часів існувала ціла майстерня, що спеціалізувалась на виготовленні монет та коштовних каменів.

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Археологи вважають, що ці знахідки є одними з найважливіших, коли-небудь зроблених у країні. Вони свідчать про те, що Клатерна була важливим торговим центром і культурним центром у римську епоху.

Серед найбільш значущих знахідок – винятковий квінарій, датований 97 роком до нашої ери. На цій монеті детально зображено крилату перемогу на щиті, яка лежить на трофеї. Явна присутність напису "ROMA" свідчить про святкування воєнних перемог і зв’язку міста з римською владою.

Інші знахідки включають срібні монети, кольорові дорогоцінні камені, вигравірувані зображеннями різних божеств і важливих споруд, а також залишки римської вілли з надзвичайно збереженою мозаїкою.

Археологи вважають, що у місті ще до наших часів існувала ціла майстерня, що спеціалізувалась на виготовленні монет та коштовних каменів.

"Ці знахідки дають дуже цінні та значні матеріали. Враховуючи важливість і кількість знахідок, виявлених досі, ми, ймовірно, можемо говорити про північні Помпеї", – заявила Лючія Боргонзоні, заступник державного секретаря Міністерства культури Італії.

Наразі дослідники розкопали лише одну десяту, або близько 18 гектарів міста. Розкопки на місці будуть продовжені. У майбутньому міністерство сподівається відновити театр.

Оголошена мета полягає в тому, щоб перетворити Клатерну з місця археологічних розкопок в археологічний парк міжнародного значення.

Клатерна, заснована на початку 2 століття до нашої ери, спочатку розвивалася як скромне село, згодом отримавши статус муніципію в 1 столітті до нашої ери, ставши столицею області між потоками Ідіце та Силларо.

Як і багато інших міст Римської імперії, Клатерна почала занепадати під час бурхливої ​​кризи 3 століття. Під впливом економічних і політичних наслідків римських інституцій разом із варварськими вторгненнями, характерними для епохи, місто поступово зубожіло та демографічно зменшувалося.

Нагадаємо, у В’єтнамі вперше виявили людські останки віком 10 000 років.

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