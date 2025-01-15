Для фанатів кримінальних екшенів: топ фільмів про пограбування

Фільми про пограбування з їхніми непередбачуваними сюжетами, несподіваними поворотами та харизматичними злочинцями здатні тримати глядачів у напрузі до фінальних титрів.

РБК-Україна пропонує п’ятірку найяскравіших фільмів про зухвалі пограбування, у яких на кону не лише коштовності, але й репутація.

"Злодії 2: Пантера"

Цієї зими на великих екранах з'являється продовження гучного екшену "Злодії" — стрічка "Злодії 2: Пантера", що обіцяє вражаючі сюжетні повороти.

Події фільму розгортаються у Марселі, де розташована одна з найбільших діамантових бірж. "Великий Нік" О’Брайєн (Джерард Батлер) продовжує переслідувати Донні Вілсона (О'Ші Джексон-молодший), який приєднується до банди задля здійснення грандіозного пограбування. Захопливі сцени та інтрига не дозволять відірватися від екрану до самого фіналу.

"Вісім подруг Оушена"

Ця стильна історія розповідає про Деббі Оушен (Сандра Буллок), сестру Денні Оушена. Ледве вийшовши з в’язниці, Деббі починає планувати зухвалу крадіжку — кольє Cartier вартістю 150 мільйонів доларів під час Met Gala.

Для виконання складної місії вона збирає команду найкращих спільниць, включаючи шахрайку, хакерку та ювелірку. Харизматичні героїні, серед яких Кейт Бланшетт, Ріанна та Енн Гетеуей, додають фільму неповторного шарму.

"Без вад"

Події цього трилера переносять нас у Лондон 1960-х років, де розкіш алмазів контрастує зі світом суворої соціальної нерівності.

Головна героїня Лора Квінн (Демі Мур), перспективна співробітниця алмазної корпорації, стикається із кар'єрними обмеженнями через гендерні стереотипи. Непомітний прибиральник містер Гоббс (Майкл Кейн) пропонує Лорі план блискучого пограбування. Але його наміри виявляються значно складнішими, ніж здається на перший погляд.

"Діаманти залишаються назавжди"

Один із найзнаковіших фільмів бондіани, у якому Шон Коннері знову з'являється в ролі агента 007.

Сюжет розгортається навколо викрадення діамантів, призначених для створення космічного лазера. Розслідування приводить Джеймса Бонда до Амстердама, Лас-Вегаса й навіть у космос. Захопливі трюки, ретельно продуманий сценарій і харизматичний герой роблять цей фільм класикою.

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"Французький поцілунок"

Хоча на перший погляд це романтична комедія, її сюжет побудований на інтригах із викраденими коштовностями.

Головна героїня Кейт (Мег Раян) вирушає до Парижа, щоб повернути нареченого, але випадково стає частиною шахрайської афери. Дрібний злочинець Люк (Кевін Клайн) підкладає їй у багаж намисто з діамантами, проте все йде не за планом. Легкість і гумор роблять цю історію яскравою, додаючи авантюрного настрою.

Ці фільми доводять: незалежно від того, чи йдеться про високотехнологічні крадіжки або романтичні авантюри, у світі кіно пограбування завжди викликають неабиякий інтерес.

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