Запечений перець: смачна найпростіша закуска, яка не вимагає багато часу

У мене перці давно чекали свого часу, і ось я нарешті приготував з них улюблену смакоту.

До рецепту:

Беріть не товсті й подовгуваті сорти перцю - у мене капія. У них менше насіння та щільна, проте соковита м’якоть, яка під час запікання не втрачає багато вологи. Але рецепт працюватиме з будь-яким перцем!

Я узяв:

1 кг перців

2 зубчики часнику

трохи кінзи та петрушки

оливкову або запашну домашню олію

сіль

бальзамічний оцет (можна замінити на сік лимона чи яблучний оцет)

На додачу вирішив узяти м’який молодий козячий сир (або бринзу).

У перців видалив насіння й розрізав навпіл, змастив поверхню рослинною олією.

Поставив у розігріту духовку Whirlpool. Режим верхнього нагріву разом з обдувом або верхній гриль.

Зачекав, поки поверхня (шкірка) перців майже вся не згорить і стане чорною. Не хвилюйтеся - так треба! Це тривало приблизно 16–19 хв.

Дістаю готові перці, накриваю фольгою (можна ще рушником) і чекаю, доки охолонуть.

Очищаю перці від засмаглої шкірочки - коли вона добре спалена, це дуже легко робити.

Додаю до перців сіль, олію, оцет та подрібнені часник, кінзу й петрушку. Перемішую, куштую і за потреби додаю ще солі чи кислоти. Подаю з шматочками молодого сиру як закуску.

Дуже смачно робити брускети з таким перцем або використовувати його в салатах чи основних стравах як додатковий гарнір.

Смачного. Обіймаю.