Закарпатський бограч з чипетками: як приготувати
Бограч. Його готують на Закарпатті. Супер наваристий, гоструватий, смачний густий суп у казані, і обов’язково з паприкою, але звісно можна готувати й вдома на плиті - буде теж смачно!
Нумо готувати!
ІНГРЕДІЄНТИ:
300-350 г копченої підчеревини
800 г яловичої лопатки
800 г свиних копчених ребер
3 шт моркви - 500 г
4-5 шт цибулі - 600 г
3 шт перец червоний солодкий - 400 г
50 г паприка суха
3-4 шт свіжих томатів
5 шт картоплі - 800 г
1ст.л кмин обовʼязково
чорний та духмяний перці
зелень петрушки та зелена цибуля
часник, сіль і гострий перчик, коріандр за бажанням
води 3 л, приблизно
ерос пішта - спеціальна гостра паста якщо є
чипетки - такі маленькі галушки - які приготовані просто з яйця та борошна з дрібкою солі - консистенція тіста - як домашні сметана
Розігріваю казан
Досить дрібно нарізаю підчеревину і на середньому вогні висмажую її у шкварки
Додаю нарізану яловичину ( можна брати і яловичі ребра) і смажу не помішуючи поки не утвориться скоринка на м’ясі
Далі додаю досить крупно порізану моркву, обсмажую
Додаю цибулю, знов обсмажую
Додаю паприку і посічений гострий перець, перемішую і тут. Головне, щоб не пригоріла, бо буде гірчити.
Тепер кладу томати та свіжий перець, перемішую,заливаю водою і закладаю копчені ребра, сіль.
Тепер накриваю кришкою, і так готую на маленькому вогні. Нехай все тушкується поки яловичина не розм’якне - години 2
Далі кидаю порізану картоплю,
перевіряю на сіль та додаю усі спеції і томлю ще хвилин 20
наприкінці просто ложкою роблю маленькі кнельки з яєчного тіста і кидаю одразу у киплячий бограч - коли все закипіло - готово !
Подаю щедро засипавши у казан петрушку, зелену цибулю та часником 5-6 зубчиків.