Закарпатський бограч з чипетками: як приготувати

Бограч. Його готують на Закарпатті. Супер наваристий, гоструватий, смачний густий суп у казані, і обов’язково з паприкою, але звісно можна готувати й вдома на плиті - буде теж смачно!

Нумо готувати!

ІНГРЕДІЄНТИ:

300-350 г копченої підчеревини

800 г яловичої лопатки

800 г свиних копчених ребер

3 шт моркви - 500 г

4-5 шт цибулі - 600 г

3 шт перец червоний солодкий - 400 г

50 г паприка суха

3-4 шт свіжих томатів

5 шт картоплі - 800 г

1ст.л кмин обовʼязково

чорний та духмяний перці

зелень петрушки та зелена цибуля

часник, сіль і гострий перчик, коріандр за бажанням

води 3 л, приблизно

ерос пішта - спеціальна гостра паста якщо є

чипетки - такі маленькі галушки - які приготовані просто з яйця та борошна з дрібкою солі - консистенція тіста - як домашні сметана

Розігріваю казан

Досить дрібно нарізаю підчеревину і на середньому вогні висмажую її у шкварки

Додаю нарізану яловичину ( можна брати і яловичі ребра) і смажу не помішуючи поки не утвориться скоринка на м’ясі

Далі додаю досить крупно порізану моркву, обсмажую

Додаю цибулю, знов обсмажую

Додаю паприку і посічений гострий перець, перемішую і тут. Головне, щоб не пригоріла, бо буде гірчити.

Тепер кладу томати та свіжий перець, перемішую,заливаю водою і закладаю копчені ребра, сіль.

Тепер накриваю кришкою, і так готую на маленькому вогні. Нехай все тушкується поки яловичина не розм’якне - години 2

Далі кидаю порізану картоплю,

перевіряю на сіль та додаю усі спеції і томлю ще хвилин 20

наприкінці просто ложкою роблю маленькі кнельки з яєчного тіста і кидаю одразу у киплячий бограч - коли все закипіло - готово !

Подаю щедро засипавши у казан петрушку, зелену цибулю та часником 5-6 зубчиків.