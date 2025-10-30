Ватрушки з кремом та карамелізованою грушею

Не всі десерти мають бути складними.

Тож ці булочки вийдуть абсолютно у кожного.

Інгредієнти (8 булочок):

Тісто:

• Молоко – 150 мл (тепле);

• Яйця – 2 шт;

• Цукор – 50 г;

• Сіль – 5 г;

• Вершкове масло – 100 г (розтоплене);

• Дріжджі – 11 г;

• Борошно – 450 г;

• 1 яйце – для змащування.

Крем:

• Молоко – 400 мл;

• Яйця – 3 шт;

• Ваніль – 1 ст. л.;

• Цукор – 70 г;

• Кукурудзяний крохмаль – 30 г.

Карамелізована груша:

• Груша – 2 шт;

• Цукор – 2 ст. л.;

• Вершкове масло – 1 ст. л.;

• Крапля лимонного соку.

Крихта:

• Вершкове масло (розтоплене) – 30 г;

• Борошно – 70 г;

• Цукор – 10 г.

Спосіб приготування:

1. Тісто.

У тепле молоко додайте яйця, цукор і дріжджі. Перемішайте.

Додайте сіль, масло, поступово всипайте борошно. Замісіть до гладкої структури.

Викладіть у змащену миску, накрийте й залиште на 1–2 години до збільшення вдвічі.

2. Крем.

Змішайте молоко, яйця, цукор і ваніль. Відлийте частину, додайте крохмаль, поверніть до сотейника й варіть, помішуючи, доки не загусне. Охолодіть.

3. Карамелізована груша.

На середньому вогні розтопіть масло з цукром до карамелі, додайте груші. Обсмажте 3–5 хв до м’якості.

4. Крихта.

Змішайте масло, борошно й цукор до утворення крихти.

5. Формування.

Поділіть тісто на кульки по 70–80 г, залиште на 40 хв.

Зробіть заглиблення, наповніть кремом і карамелізованою грушею, зверху — крихта.

Змастіть яйцем і випікайте при 200°C 15–18 хвилин до золотистої скоринки.