Ватрушки з кремом та карамелізованою грушею
Не всі десерти мають бути складними.
Тож ці булочки вийдуть абсолютно у кожного.
Інгредієнти (8 булочок):
Тісто:
• Молоко – 150 мл (тепле);
• Яйця – 2 шт;
• Цукор – 50 г;
• Сіль – 5 г;
• Вершкове масло – 100 г (розтоплене);
• Дріжджі – 11 г;
• Борошно – 450 г;
• 1 яйце – для змащування.
Крем:
• Молоко – 400 мл;
• Яйця – 3 шт;
• Ваніль – 1 ст. л.;
• Цукор – 70 г;
• Кукурудзяний крохмаль – 30 г.
Карамелізована груша:
• Груша – 2 шт;
• Цукор – 2 ст. л.;
• Вершкове масло – 1 ст. л.;
• Крапля лимонного соку.
Крихта:
• Вершкове масло (розтоплене) – 30 г;
• Борошно – 70 г;
• Цукор – 10 г.
Спосіб приготування:
1. Тісто.
У тепле молоко додайте яйця, цукор і дріжджі. Перемішайте.
Додайте сіль, масло, поступово всипайте борошно. Замісіть до гладкої структури.
Викладіть у змащену миску, накрийте й залиште на 1–2 години до збільшення вдвічі.
2. Крем.
Змішайте молоко, яйця, цукор і ваніль. Відлийте частину, додайте крохмаль, поверніть до сотейника й варіть, помішуючи, доки не загусне. Охолодіть.
3. Карамелізована груша.
На середньому вогні розтопіть масло з цукром до карамелі, додайте груші. Обсмажте 3–5 хв до м’якості.
4. Крихта.
Змішайте масло, борошно й цукор до утворення крихти.
5. Формування.
Поділіть тісто на кульки по 70–80 г, залиште на 40 хв.
Зробіть заглиблення, наповніть кремом і карамелізованою грушею, зверху — крихта.
Змастіть яйцем і випікайте при 200°C 15–18 хвилин до золотистої скоринки.