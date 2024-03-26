Захопливий світ криміналу: трилери, які слід подивитися кожному

Приготуйтеся до захопливих сюжетів, напружених подій та незабутніх персонажів, які не дадуть відірватися від екрана. UAportal підготував добірку з п'яти фільмів-трилерів з 2010 по 2015 роки.

"Незбагненне"

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Жанр: Драма, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 97 хвилин

Рік: 2010

Головний продюсер: Грегор Джордан

Фільм розповідає про агента ФБР, перед яким стоїть непросте завдання – залучити експерта з допитів, щоб вибити інформацію з відомого терориста, який винен у серії терористичних атак у США. Коли межа між добром і злом розмивається, агент починає ставити під сумнів власну моральність і межі, які він готовий переступити заради більшого блага.

"Полонянки"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Кримінал, драма, містика

Країна виробництва: США

Тривалість: 153 хвилини

Рік: 2013

Головний продюсер: Аарон Гузіковскі

Фільм "Полонянки" розповідає історію Келлера Довера, чия донька та її подруга зникли на День подяки. Коли розслідування, яке веде детектив Локі, не дає результатів, Келлер бере справу в свої руки і в пошуках правди перетинає етичні межі, щоб знайти свою доньку і притягнути її викрадачів до відповідальності.

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"Темний лицар повертається"

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Жанр: Бойовик, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 164 хвилини

Рік: 2012

Головний продюсер: Крістофер Нолан

"Темний лицар повертається" – епічне завершення трилогії про Бетмена Через вісім років після подій "Темного лицаря" Готем-Сіті стикається з новою загрозою в особі нещадного лідера терористів Бейна. Брюс Вейн повинен знову одягнути плащ і протистояти своїм внутрішнім страхам, щоб врятувати місто від знищення.

"Джон Уік"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Бойовик, кримінал, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 101 хвилина

Рік: 2014

Головний продюсер: Василь Іваник

Фільм розповідає про Джона Уіка, відставного найманого вбивці, що прагне помстится. Коли група гангстерів нападає на його дім, вбиває його улюблену собаку і викрадає коштовну машину, минуле Уіка розкривається, і він вирішує жорстоко помститися тим, хто його скривдив.

"Мерзенна вісімка"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Кримінал, драма, містика

Країна виробництва: США

Тривалість: 167 хвилин

Рік: 2015

Головний продюсер: Квентін Тарантіно

"Мерзенна вісімка" – це напружена і захоплива містика, дія якої розгортається після Громадянської війни. Вісім незнайомців шукають притулку від хуртовини у віддаленому будинку, але їхнє перебування набуває несподіваного повороту, коли приховані плани та обман призводять до кривавого протистояння.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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