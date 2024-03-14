Захоплюючі розслідування: детективні фільми, які варто подивитися

Приготуйтеся розкрити таємниці та розплутати містичні історії. UAportal підготував добірку з п'яти детективних фільмів з 2007 по 2010 роки, які захоплять і зацікавлять кожного шанувальника детективного жанру.

"Шерлок Голмс"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Бойовик, пригоди, кримінал

Країна виробництва: США, Німеччина

Тривалість: 128 хвилин

Рік: 2009

Головний продюсер: Джоел Сілвер

"Шерлок Холмс" – це захоплива екранізація культових детективних історій Артура Конан Дойля. Дія фільму розгортається у вікторіанській Англії, де геніальний детектив Шерлок Холмс та його вірний компаньйон доктор Джон Ватсон розслідують низку загадкових і небезпечних злочинів. Завдяки своєму гострому розуму та винятковим дедуктивним навичкам Холмс і Ватсон повинні розплутати складну павутину з зачіпок, щоб зупинити могутнього кримінального авторитета.

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"Пожежі"

Рейтинг IMDb: 8.3/10

Жанр: Драма, містика, військовий

Країна виробництва: Канада, Франція

Тривалість: 131 хвилина

Рік: 2010

Головний продюсер: Люк Дері

Фільм розповідає історію братів-близнюків Жанни та Сімона, які відправляються в подорож на Близький Схід, щоб розкрити приховане минуле своєї сім'ї, яке змінить їхнє життя. Через низку шокуючих одкровень вони дізнаються про трагічні події, які вплинули на життя їхньої матері, і про руйнівну правду, яка чекає на них.

"Острів проклятих"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Драма, містика, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 138 хвилин

Рік: 2010

Головний продюсер: Мартін Скорсезе

"Острів проклятих" – психологічний трилер знятий за мотивами роману Денніса Ліхейна. Фільм розповідає про маршала США Тедді Деніелса, який розслідує таємниче зникнення пацієнта з психіатричної лікарні суворого режиму, розташованої на Острові проклятих. У міру того, як Тедді дедалі глибше занурюється у зловісні таємниці острова, він починає відчувати себе не зовсім розсудливим та намагається розплутати похмуру змову.

"Зодіак"

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Жанр: Кримінал, драма, містика

Країна виробництва: США

Тривалість: 157 хвилин

Рік: 2007

Головний продюсер: Бред Фішер

"Зодіак" заснований на реальній історії відомого Вбивці-Зодіака. Сюжет фільму оповідає про групу рішучих журналістів і слідчих, які намагаються розгадати шифр загадкових послань Вбивці та викрити його справжню особистість. У міру того, як розслідування розгортається протягом багатьох років, воно дедалі більше впливає на їхні життя.

"Спокута"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Драма, містика, романтика

Країна виробництва: Великобританія, Франція, США

Тривалість: 123 хвилини

Рік: 2007

Головний продюсер: Тім Беван

Події фільму "Спокута" розгортаються в Англії в часи Другої світової війни. У центрі сюжету – молода дівчина на ім'я Брайоні, яка помилково звинувачує коханця своєї старшої сестри у злочині, що назавжди змінює життя всіх причетних. Почуття провини та жалю дедалі більше з'їдають її, і вона змушена розпочати подорож, щоб виправити свої минулі помилки.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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