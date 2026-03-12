Тірамісу: найулюбленіший рецепт

Один з моїх найулюбленіших рецептів - простий і класичний смак, який можна зробити ще вишуканішим. Наприклад, додавши фісташкову пасту. Ви здивуєтесь, як це смачно!

А ще ділюся одним лайфхаком.

У крем я додаю свіжозмелену каву - і він набуває цього неймовірного аромату. Дійсно вау!

На 1,2 кг:

200 г печива савоярді

215 мл кави американо

50 мл амарето

5 жовтків

75 г цукру

500 г маскарпоне

200 г вершків

1 ч. л. меленої кави

Добре обираю свіжі цілі яйця, дезінфікую їх і відділяю жовтки від білків.

Жовтки збиваю з цукром до гарної піни, додаю холодний маскарпоне і мелену каву та легенько збиваю, щоб суміш стала щільнішою. Далі додаю окремо збиті вершки й обережно перемішую.

Окремо готую каву. Має бути середньо насиченого смаку, як американо або фільтр. Вливаю в каву лікер амарето. Потрібен саме він, бо він робить цей упізнаваний смак.

Беру форму ( в мене на подвійну закладку 34 × 22 см). Занурюю савоярді в каву. Дивіться, щоб воно добре всотувало каву, але не повністю розмокало, і викладаю у форму.

Наверх викладаю половину крему.

Далі знову шар добре просочених паличок савоярді.

Зверху другу половину крему.

Я полив через кондитерський мішок, бо так красиво, але можна просто викладати рівним шаром.

Даю схопитися в холодильнику на пару годин і перед подачею посипаю ароматним какао.

Смачного, мої любі.