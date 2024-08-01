Споріднені душі серед знаків зодіаку: хто твій зірковий друг

Кожен знак зодіаку має свої унікальні риси, переваги та недоліки: дехто амбітний та прагне до лідерства, інші — можуть проявляти егоїзм чи мати чудове почуття гумору.

Чому ми легше ладнаємо з деякими знаками, наче спорідненні душі. З ким ми можемо порозумітися без зайвих слів та створити гарні стосунки, пояснюють астрологи.

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Овен [21 березня - 19 квітня]

Овни відомі своїми лідерськими якостями, амбіціями та сміливістю. Вони ретельно планують свої справи і ненавидять рутину. Овни цінують спокійних людей, які можуть їх підтримати та вислухати, як-от Терези або Близнюки.

Телець [20 квітня - 20 травня]

Тельці можуть бути впертими та власницькими, а також матеріалістичними. Вони прагнуть щасливих стосунків і потребують чесних, ніжних та чуйних людей. Найкраще вони ладнають з Дівами, Козерогами та Рибами.

Близнюки [21 травня - 20 червня]

Близнюки мають невичерпну енергію, але часто нервують і прагнуть незалежності. Вони швидко втомлюються від одноманітності і люблять компанію. Леви, Стрільці та Терези особливо приваблюють Близнюків.

Рак [21 червня - 22 липня]

Раки є складними особистостями: чутливими, сімейними, але й іноді егоїстичними та примхливими. Вони потребують підтримки та вірності від партнера. Стрільці, Водолії та Терези добре підходять Ракам.

Лев [23 липня - 22 серпня]

Леви прагнуть влади і контролю, іноді буваючи егоїстами. Вони хочуть бути успішними і мають багато друзів. Леви добре ладнають з інтровертами, як-от Терези чи Раки, і можуть знайти любов з іншим Левом.

Діва [23 серпня - 22 вересня]

Діви дуже організовані, розумні та добрі. Вони шукають вірних друзів і в коханні відкриваються лише одиницям. Найкраще вони ладнають з Тельцями, іншими Дівами та Козерогами.

Терези [23 вересня - 22 жовтня]

Терези – стабільні, романтичні та витончені, але можуть бути егоїстичними. Вони цінують інтелектуальних партнерів, які допоможуть їм досягти мети. Овни, Близнюки і Стрільці – найкращі партнери для Терезів.

Скорпіон [23 жовтня - 21 листопада]

Скорпіони загадкові, сміливі та суперечливі. Вони можуть бути вірними і відданими, але часто важко заводять друзів. Найкраще вони знаходять спільну мову з Козерогами, Рибами та Раками.

Стрілець [22 листопада - 21 грудня]

Стрільці цінують свою незалежність і не хочуть змінюватися. Вони енергійні, працьовиті і шукають прийняття. Терези, Леви, Овни та Водолії – найкращі партнери для Стрільців.

Козеріг [22 грудня - 19 січня]

Козероги дисципліновані та вимогливі до себе й інших. Вони вірні та можуть підтримувати своїх близьких. Найкращі партнери для них – Діви, Тельці або інші Козероги.

Водолій [20 січня - 18 лютого]

Водолії – індивідуалісти та креативні люди, які люблять великі компанії. Вони шукають толерантних, цікавих та відкритих людей. Близнюки, Терези і Стрільці – їхні споріднені душі.

Риби [19 лютого - 20 березня]

Риби – чутливі художники, які цінують красу і часто допомагають іншим. Вони шукають підтримку в повсякденних справах і віддані в коханні. Найкращі партнери для Риб – Раки, Козероги, Скорпіони та інші Риби.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали три знаки зодіаку серед жінок, які будуть найгіршими дружинами.

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