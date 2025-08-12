Рецепт консервованих огірочків на зиму
Друзі, ви знаєте, що у мене двоє малеч, то ж до нас часто приїжджає допомагати рідна тітонька із Запоріжжя. Вона готує просто неймовірно, завжди швидко, смачно і "лівою ногою".
А вона з тих людей, у яких не допросишся точний рецепт, все на око. Ну у вас теж 100% є такі родичі. То ж треба стояти поруч, дивитись і одразу прописувати всі пропорції! От як раз я і скористалась нагодою, що вона в мене, ми законсервували 40 кг огірків.
Не можу не поділитись з вами цим рецептом! Це найкраще, що я коли небуть куштувала. Хрусткі, ароматні, ммм…
Консервовані огірочки на зиму
На банку 3 л:
1,8-2 кг огірків (середнього розміру)
коріння хрону (шматочок)
кріп
1 лавровий лист
5-6 горошків чорного перцю
1 головка часнику
3 десертні ложки солі
6 десертні ложки цукру
оцет (9%)
вода (окріп)
Огірки замочуємо в холодній воді на 2–3 години.
Головки часнику замочуємо в холодною воді (часник легше чиститься).
Банки миємо з содою та мийним засобом, сушимо.
У кожну банку кладемо кріп, корінь хрону, лавровий лист, перець горошком, часник (за бажанням — гіркий перець).
Миємо огірки.
Додаємо в банки сіль і цукор.
Окремо кип’ятимо воду та оцет. Кришки також кип’ятимо.
Огірки занурюємо в киплячий оцет до зміни кольору, тоді викладаємо в банки.
Заливаємо окропом до верху.
Закриваємо стерильною кришкою, консервуємо, перевертаємо, ставимо на рушник.
Повторюємо з усіма банками, вкриваємо пледом і залишаємо до повного охолодження.
Готово — смакуватимете взимку.
На вас чекає новий формат відео, тепла та домашня атмосфера… Заходьте в гості💕Ми вам раді😊
І поділіться, будь ласка, своїми враженнями від рецепту та формату відео, буду дуже вам вдячна💕
А ми з Валєчкою відзнімемо для вас ще пиріжечки та дріжджову випічку😍Це прям теж вау!🫶🏻
P.S: ну і завітайте до мого садочку, в мене там так багато всього зростає🫶🏻Зняти детальне відео? Це все Валюша допомагала, навчала, вона з землею все життя, ось і я по-трохи закохуюсь🙈😁💕