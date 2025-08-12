Рецепт консервованих огірочків на зиму

Друзі, ви знаєте, що у мене двоє малеч, то ж до нас часто приїжджає допомагати рідна тітонька із Запоріжжя. Вона готує просто неймовірно, завжди швидко, смачно і "лівою ногою".

А вона з тих людей, у яких не допросишся точний рецепт, все на око. Ну у вас теж 100% є такі родичі. То ж треба стояти поруч, дивитись і одразу прописувати всі пропорції! От як раз я і скористалась нагодою, що вона в мене, ми законсервували 40 кг огірків.

Не можу не поділитись з вами цим рецептом! Це найкраще, що я коли небуть куштувала. Хрусткі, ароматні, ммм…

Консервовані огірочки на зиму

На банку 3 л:

1,8-2 кг огірків (середнього розміру)

коріння хрону (шматочок)

кріп

1 лавровий лист

5-6 горошків чорного перцю

1 головка часнику

3 десертні ложки солі

6 десертні ложки цукру

оцет (9%)

вода (окріп)

Огірки замочуємо в холодній воді на 2–3 години.

Головки часнику замочуємо в холодною воді (часник легше чиститься).

Банки миємо з содою та мийним засобом, сушимо.

У кожну банку кладемо кріп, корінь хрону, лавровий лист, перець горошком, часник (за бажанням — гіркий перець).

Миємо огірки.

Додаємо в банки сіль і цукор.

Окремо кип’ятимо воду та оцет. Кришки також кип’ятимо.

Огірки занурюємо в киплячий оцет до зміни кольору, тоді викладаємо в банки.

Заливаємо окропом до верху.

Закриваємо стерильною кришкою, консервуємо, перевертаємо, ставимо на рушник.

Повторюємо з усіма банками, вкриваємо пледом і залишаємо до повного охолодження.

Готово — смакуватимете взимку.

На вас чекає новий формат відео, тепла та домашня атмосфера… Заходьте в гості💕Ми вам раді😊

І поділіться, будь ласка, своїми враженнями від рецепту та формату відео, буду дуже вам вдячна💕

А ми з Валєчкою відзнімемо для вас ще пиріжечки та дріжджову випічку😍Це прям теж вау!🫶🏻

P.S: ну і завітайте до мого садочку, в мене там так багато всього зростає🫶🏻Зняти детальне відео? Це все Валюша допомагала, навчала, вона з землею все життя, ось і я по-трохи закохуюсь🙈😁💕