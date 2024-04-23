Пʼять знаків зодіаку будуть найбільш доброзичливими цього тижня

UAportal підготував гороскоп для Стрільців, Риб, Овнів, Дів та Терезів. Цього тижня ці знаки зодіаку відрізняються своєю надзвичайно теплою, привітною та гостинною вдачею під впливом зірок.

Стрілець

Стрільці вважаються найбільш доброзичливим знаком зодіаку цього тижня, оскільки вони товариські від природи. Їхній теплий і привітний характер робить їх легкими у спілкуванні.

Риби

Співчутлива та емпатична натура дозволяє Рибам глибоко зв'язуватися з іншими, створюючи навколо себе теплу та гармонійну атмосферу. Цього тижня їхня вроджена здатність співпереживати іншим виділить їх як одного з найдружніших знаків.

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Овен

Відомі своєю напористою та незалежною натурою, Овни демонструють комунікабельність, що робить їх дуже теплими та гостинними. Цього тижня вони зустрінуть інших людей, із якими захочуть поспілкуватися.

Діва

Діви виявлять свою товариську сторону. Цього тижня вони будуть піклуватися про оточуючих.

Терези

Цього тижня Терези створять привітну атмосферу навколо себе. Вони виявлятимуть доброзичливість і стануть душею компанії.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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