Пориньте у світ пригодницьких фільмів: топ-5 найцікавіших історій
2010-2012 роки стали важливим періодом для розвитку жанру пригодницького кінематографу. UAportal поділився добіркою кінострічок, які не лише зачарували глядачів по всьому світу, але й встановили нові стандарти оповіді та спецефектів.
"Книга Iлая"
Рейтинг IMDB: 6.9
Жанр: Пригоди, бойовик, драма
Країна виробництва: США
Тривалість: 118 хвилин
Рік виробництва: 2010
Режисер: Альберт Г'юз, Аллен Г'юз
У постапокаліптичному світі "Книга Ілая" розповідає про подорож самотнього воїна Ілая після ядерної катастрофи. Його місія – захистити священну книгу, яка, як вважається, містить ключ до порятунку людства.
"Нестримні"
Рейтинг IMDB: 6.5
Жанр: Пригоди, бойовик, трилер
Країна виробництва: США
Тривалість: 103 хвилини
Рік виробництва: 2010
Режисер: Сильвестр Сталлоне
У фільмі "Нестримні" збирається потужний акторський склад зірок бойовиків. На чолі з Барні Россом ця команда найманців береться за небезпечну місію, щоб проникнути у володіння безжального диктатора.
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"Пірати Карибського моря: На дивних берегах"
Рейтинг IMDB: 6.6
Жанр: Пригоди, бойовик, фентезі
Країна виробництва: США, Великобританія
Тривалість: 136 хвилин
Рік виробництва: 2011
Режисер: Роб Маршалл
Улюблена сага про відчайдушних піратів продовжується у фільмі "Пірати Карибського моря: На дивних берегах". З новими союзниками та новими ворогами капітан Джек Горобець вирушає на пошуки Джерела Молодості.
"Месники"
Рейтинг IMDB: 8.0
Жанр: Пригоди, бойовик, фантастика
Країна виробництва: США
Тривалість: 143 хвилини
Рік виробництва: 2012
Режисер: Джосс Відон
Культові супергерої об'єднуються у "Месниках", щоб захистити Землю від неминучої загрози. Залізна Людина, Капітан Америка, Тор, Халк, Чорна Вдова та Соколине Око поєднують зусилля, борючись з Локі та інопланетною армією у протистоянні за порятунок людства.
"Білосніжка та мисливець"
Рейтинг IMDB: 6.1
Жанр: Пригоди, бойовик, драма
Країна виробництва: США
Тривалість: 127 хвилин
Рік виробництва: 2012
Режисер: Руперт Сандерс
У фільмі "Білосніжка та мисливець" розгортається похмуре переосмислення казки. Коли Білосніжка виривається з пазурів злої королеви Равенни, вона об'єднується з лютим мисливцем, щоб повернути своє королівство.
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