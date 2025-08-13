Печінкові січеники: найвдаліший варіант приготування печінки
Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо печінкові січеники. Вважаю це найвдалішим варіантом приготування печінки. Ніжні, соковиті січеники стануть вашим улюбленим варіантом швидкої вечері чи обіду. Обов’язково приготуйте.
Печінкові січеники
500 г печінки (я буду використовувати курячу)
2 цибулини
1 морква (велика)
60 г борошна (2 ст. л. з гіркою)
50 г сметани
100 г яєць (2 шт.)
сіль (за смаком)
чорний перець (за смаком)
олія (для смаження)
Технологія приготування:
Натираємо моркву на великій терці.
Нарізаємо дрібно цибулю.
Обсмажуємо цибулю з морквою на розігрітій пательні з олією.
Солимо моркву з цибулею та перемішуємо.
Миємо печінку, просушуємо паперовим рушником, прибираємо плівки та дрібно нарізаємо. Таким чином січеники вийдуть в нас дуже соковиті.
Додаємо до печінки борошно та перемішуємо.
Додаємо сметану, яйця, перець, сіль, кріп та знову перемішуємо.
Обʼєднуємо зі смаженою цибулею та морквою. Перемішуємо.
Смажемо січеники на розігрітій пательні з олією по декілька хвилин з кожного боку. Довго не тримаємо, щоб вони залишались соковитими.
Перевертаємо, січеники чудово тримають форму.
Перекладаємо на тарілку, чекаємо поки трішки охолонуть та смакуємо.