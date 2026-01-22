Паста за 10 хвилтн: коли немає часу на приготування їжі

Зараз такий період, коли немає можливості годинами стояти на кухні. Але складні часи — не привід відмовляти собі в смачній їжі.

Ця соковита паста з куркою — рецепт-рятівник, бо готується дуже швидко та легко.👌

Інгредієнти:

• Відварена паста — 300 г;

• Куряче філе — 250 г;

• Паприка — 1 ч.л;

• Чилі пластівці — 1 ч.л;

• Італійські трави — 1 ч.л;

• Цибуля ріпчаста — 1 шт;

• Часник — 1 зубчик;

• Томати чері — 100 г;

• Вода — 50 мл;

• Томатна паста — 1 ч.л;

• Вершки 20% — 100 мл;

• Сіль;

• Перець мелений;

• Пармезан — 40 г.

Спосіб приготування:

1. В розігріту сковорідку з оливковою олією додати куряче філе, нарізане кубиком, а також паприку, чилі, італійські трави. Обсмажити.

2. Додати подрібнену цибулю та часник.

3. Додати томати чері, розрізані навпіл, воду, томатну пасту, вершки, сіль та перець. Перемішати.

4. Додати пармезан та готову пасту.

5. Подавати з подрібненим базиліком.