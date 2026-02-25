Паста з фрикадельками у вершково-томатному соусі

Немає світла?

Тоді готуємо вечерю на газу.

І тут важливо, щоб паста була правильною.

Спагеті з твердих сортів пшениці не розварюються й ідеально тримають соус.

Фрикадельки:

• Фарш — 500 г

• Яйце — 1 шт

• Часник — 2–3 зубчики

• Панірувальні сухарі — 2–3 ст. л.

• Тертий твердий сир — 50 г

• Орегано

• Сіль, чорний перець

Паста:

• Спагеті Golden Pasta — 1 упаковка

• Вода

• Сіль

Соус:

• Цибуля — 1 шт

• Часник — 1 зубчик

• Томатна паста — 2–3 ст. л.

• Вершки — 150 мл

• Сіль, перець, паприка

• Трохи води з-під пасти

• Зелень

• Тертий сир

Спосіб приготування:

1. До фаршу одразу додайте яйце, подрібнений часник, орегано, сіль, перець, сухарі та сир.

Добре перемішайте руками.

Сформуйте невеликі кульки й обсмажте до золотистої скоринки. Відкладіть.

2. У підсоленій киплячій воді відваріть спагеті Golden Pasta до стану аль денте.

3. У тій самій сковорідці обсмажте цибулю та часник.

Додайте томатну пасту та спеції.

Влийте вершки й доведіть до кипіння.

Додайте трохи води з-під пасти, щоб соус став шовковистим.

4. Викладіть спагеті в соус і перемішайте.

Поверніть фрикадельки на пательню.

Додайте зелень і тертий сир.

Просто. Швидко. І дуже смачно.