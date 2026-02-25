Паста з фрикадельками у вершково-томатному соусі
Немає світла?
Тоді готуємо вечерю на газу.
І тут важливо, щоб паста була правильною.
Спагеті з твердих сортів пшениці не розварюються й ідеально тримають соус.
Фрикадельки:
• Фарш — 500 г
• Яйце — 1 шт
• Часник — 2–3 зубчики
• Панірувальні сухарі — 2–3 ст. л.
• Тертий твердий сир — 50 г
• Орегано
• Сіль, чорний перець
Паста:
• Спагеті Golden Pasta — 1 упаковка
• Вода
• Сіль
Соус:
• Цибуля — 1 шт
• Часник — 1 зубчик
• Томатна паста — 2–3 ст. л.
• Вершки — 150 мл
• Сіль, перець, паприка
• Трохи води з-під пасти
• Зелень
• Тертий сир
Спосіб приготування:
1. До фаршу одразу додайте яйце, подрібнений часник, орегано, сіль, перець, сухарі та сир.
Добре перемішайте руками.
Сформуйте невеликі кульки й обсмажте до золотистої скоринки. Відкладіть.
2. У підсоленій киплячій воді відваріть спагеті Golden Pasta до стану аль денте.
3. У тій самій сковорідці обсмажте цибулю та часник.
Додайте томатну пасту та спеції.
Влийте вершки й доведіть до кипіння.
Додайте трохи води з-під пасти, щоб соус став шовковистим.
4. Викладіть спагеті в соус і перемішайте.
Поверніть фрикадельки на пательню.
Додайте зелень і тертий сир.
Просто. Швидко. І дуже смачно.