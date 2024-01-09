Остерігайтеся перешкод: названо найневдаліші дні вересня 2024 року

У вересні 2024 року будуть невдалі дні, коли доля почне підкидати перешкоди там, де найменше цього чекали. Читайте детальніше!

Ось найневдаліші дні вересня 2024 року:

4 вересня,

13 вересня,

22 вересня.

4 вересня накопичуватиметься погана енергетика. Насамперед це буде пов'язано з нумерологічним числом 3, яке керуватиме цим днем. В результаті можна потрапити в біду

13 вересня треба враховувати як вібрації 3 та 4, так і нещасливого 13. Цей день повністю домінуватиме над нами та змусить нас втратити сили. І хоча цього разу астрологічний прогноз сприятливий, треба враховувати, що доля нас не пощадить, і невдача почне чатувати на кожному кроці.

22 вересня небеса будуть не на нашому боці і наші крилаті друзі забудуть про нас. Тому доведеться зіштовхнутися з вібраціями нумерологічних чисел 3 і 4 і, на жаль, ми побачимо тільки їх негативні сторони. Окрім того, цього дня розпочнеться астрономічна осінь, що може нас ще більше пригнічувати.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.