Ніжна тріска в гірчичному соусі

Іноді треба приготувати щось дуже швидко, бо знаєш, що світло може зникнути у будь-яку хвилин. Ця страва якраз із тих, що рятують.

Інгредієнти:

• Кабачок — 1 шт (≈200 г);• Морква — 1 шт (≈100 г);• Філе тріски — 400–500 г;• Помідори чері — 150 г;• Оливкова олія — 1–2 ст. л.

Для соусу:

• Гірчиця діжонська — 1 ст. л.;• Гірчиця лагідна — 1 ст. л.;• Часник подрібнений — 2 зубці;• Оливкова олія — 1 ст. л.;• Сіль — дрібка;• Кріп — 1 ст. л. подрібненого.

Спосіб приготування

1. Соус: змішайте обидва види гірчиці, часник, сіль, оливкову олію та кріп.2. Форма: складіть пергамент, як на відео, щоб утворилась форма у вигляді лодки для запікання.3. Наріжте кабачок і моркву тонкими слайсами, викладіть у форму, посоліть і поперчіть.4. Додайте зверху філе тріски, теж приправте й злегка полийте оливковою олією.5. Викладіть соус, додайте помідори чері по боках.6. Запікайте в аерогрилі або у духовці до готовності (приблизно 15-20 хв залежно від товщини риби).