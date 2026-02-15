М'ясо по-французськи: секрети запікання

Страва, яку французи не знають, але нам вона знайома з дитинства.

Коли зимно, дуже хочеться цієї ароматної картоплі з м’ясом та сиром. Цього разу я обрав курку - стегно, щоб було соковитіше, - і мультипіч.

Нам знадобиться:

~550 г очищеної картоплі

~80 г майонезу

~50 г сметани

Мускатний горіх, сіль

~150 г цибулі

3–4 стегенця без кісточки

Копчена паприка та чорний перець

2 томати

Сухий часник

120–140 г твердого сиру

очищену картоплю нарізаю тоненькими кружальцями, змащую майонезом зі сметаною, солю, додаю мускатний горішок і запікаю 15 хвилин у режимі Roast - це 180°С, періодично перемішуючи вміст чаші, щоб картопля рівномірно готувалася.

тоненько нарізаю цибулю, підсолюю і злегка змащую олією, викладаю її в мультипіч поверх картоплі та готую 20 хв. Не забувайте перемішувати! Результат - майже готова картопля з цибулею.

відбиваю стегенця без кісточки та шкіри, солю, перчу, посипаю копченою паприкою, додаю трішки майонезу Викладаю у мультипіч і готую 7–8 хв з одного боку та 10 - з іншого.

тоненько ріжу томати, викладаю поверх м’яса, додаю трішки солі та сухий часник (можна прогріти томати 5 хв), а можна затерти сиром і готувати 12+ хв до рум’яної скоринки.

Готово і смачно!!!

(Майонез готував сам. На 1 жовток - 170 г олії)

До речі, цю страву можна готувати і у звичайній духовці. Єдиний мінус: духовка суттєво більше тягне електроенергії.

А які ваші секрети запеченого м’яса? Поділіться, цікаво порівняти!

Обійняв.