М'ясо по-французськи: секрети запікання
Страва, яку французи не знають, але нам вона знайома з дитинства.
Коли зимно, дуже хочеться цієї ароматної картоплі з м’ясом та сиром. Цього разу я обрав курку - стегно, щоб було соковитіше, - і мультипіч.
Нам знадобиться:
~550 г очищеної картоплі
~80 г майонезу
~50 г сметани
Мускатний горіх, сіль
~150 г цибулі
3–4 стегенця без кісточки
Копчена паприка та чорний перець
2 томати
Сухий часник
120–140 г твердого сиру
- очищену картоплю нарізаю тоненькими кружальцями, змащую майонезом зі сметаною, солю, додаю мускатний горішок і запікаю 15 хвилин у режимі Roast - це 180°С, періодично перемішуючи вміст чаші, щоб картопля рівномірно готувалася.
- тоненько нарізаю цибулю, підсолюю і злегка змащую олією, викладаю її в мультипіч поверх картоплі та готую 20 хв. Не забувайте перемішувати! Результат - майже готова картопля з цибулею.
- відбиваю стегенця без кісточки та шкіри, солю, перчу, посипаю копченою паприкою, додаю трішки майонезу Викладаю у мультипіч і готую 7–8 хв з одного боку та 10 - з іншого.
- тоненько ріжу томати, викладаю поверх м’яса, додаю трішки солі та сухий часник (можна прогріти томати 5 хв), а можна затерти сиром і готувати 12+ хв до рум’яної скоринки.
Готово і смачно!!!
(Майонез готував сам. На 1 жовток - 170 г олії)
До речі, цю страву можна готувати і у звичайній духовці. Єдиний мінус: духовка суттєво більше тягне електроенергії.
А які ваші секрети запеченого м’яса? Поділіться, цікаво порівняти!
Обійняв.