Медова сосиска за 15 хв: коли хочеться чогось швидкого і смачного
Ви мені часто пишете "Хочеться чогось простого, але смачного"
І ось він…саме такий рецепт).
Соковита текстура + насичений смак – поїхали!
Інгредієнти:
• Солодкий перець — 2 шт;
• Цибуля — 1 шт;
• Часник — 2 зубці;
• Сосиски з яловичиною — 6 шт;
• Кунжут;
• Зелень.
Для соусу:
• Кетчуп — 2 ст. л;
• Соєвий соус — 1 ст. л;
• Мед — 1 ст. л;
• Цукор — 1 ч. л;
• Копчена паприка — 0,5 ч. л.
Спосіб приготування:
1. Наріжте перець невеликими шматочками, цибулю – півкільцями, часник подрібніть.
2. Сосиски надріжте уздовж, як показано на відео.
3. Змішайте всі інгредієнти для соусу.
4. На сковорідці обсмажте цибулю, часник і перець до м’якості.
5. Додайте сосиски, залийте соусом і підсмажте усе разом ще кілька хвилин.
6. Перед подачею посипте кунжутом і додайте зелень.
Зберігайте, щоб не загубити