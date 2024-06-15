Магічні властивості цих мінералів вплинуть на три знаки зодіаку

UAportal заглибився в енергетичний потенціал дорогоцінних каменів для Близнюків, Терезів і Водоліїв. Дізнайтеся про трансформаційні властивості мінералів і використовуйте отриманні знання для поліпшення різних аспектів життя.

Близнюки

Перли, переважно білого кольору, мають потужні захисні властивості. Вважається, що вони відганяють злих духів, продовжують життя, зберігають красу і навіть лікують психічні розлади.

Терези

Смарагди з їх глибоким зеленим відтінком мають велике значення для Терезів в зазначений період. Вважається, що ці дорогоцінні камені продовжують життя, захищають від безсоння, дарують чесність і мудрість, а також полегшують спілкування з вищими силами.

Водолій

Сардонікс, чарівний камінь, резонує з Водолієм. Вважається, що він має здатність продовжувати молодість, забезпечувати світле майбутнє.

Прийміть енергію сардоніксу в цей період, щоб скористатися його трансформаційними властивостями, покращити загальне самопочуття, віднайти внутрішню гармонію та отримати допомогу в навчанні і самореалізації.