Лимонно-медова теріякі курка: дуже смачний рецепт

Теріякі + лимон = новий рівень!

Інгредієнти:

Курка (air fryer):

• Курячі стегна — 2–3 шт;

• Борошно — 3 ст. л.;

• Яйце — 1 шт;

• Кукурудзяні пластівці (подрібнені) — 1 склянка;

• Олія (спрей або пензлик) — для змащування.

Соус "Lemon Teriyaki":

• Кунжутна олія — 1 ст. л.;

• Соєвий соус — ½ склянки;

• Замінник коричневого цукру (або звичайний) — 4 ст. л.;

• Мед — 3 ст. л.;

• Часник — 3 зубчики, подрібнені;

• Імбир — 1 ст. л., тертий;

• Вода — ½ склянки;

• Сік лимона — за смаком (2–3 ст. л. — саме те).

Салат з огірка та дайкону:

• Огірок — 1 шт;

• Дайкон — ½ шт;

• Грецький йогурт (низькокалорійний) — 1 склянка;

• Мед — 2–3 ст. л.;

• Сіль — за смаком;

• За бажанням: трохи свіжого халапеньйо для пікантності

Спосіб приготування:

1. Курка:

- обваляйте стегна у борошні, потім у яйці, потім у кукурудзяних пластівцях.

- викладіть у кошик аерофраєра, злегка збризніть олією.

- готуйте при 195°C (385°F) ~16 хв, переверніть на півдорозі.

- перевірте, щоб температура всередині була 74°C (165°F).

2. Соус:

- у сотейнику змішайте кунжутну олію, соєвий соус, мед, цукор, часник, імбир, воду й лимонний сік.

- підігрівайте на середньому вогні, поки соус не загусне та не стане глянцевим.

3. Подача:

- полийте курку гарячим соусом

- подавайте разом із освіжаючим огірково-дайконовим салатом.

Порада: додайте трохи кунжуту зверху і виглядатиме як страва з ресторану.