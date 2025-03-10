Ліниві вареники із згущеним молоком: ідеальний сніданок

Ідеальний сніданок? Той, що готується швидко, а смакує, як у дитинстві

Ці вареники — саме такі: ніжні, з кокосовою ноткою.

Інгредієнти:

• Сир кисломолочний — 350 г;

• Кокосова стружка — 2 ст. л;

• Борошно пшеничне — 2 ст. л;

• Цукор — 1 ст. л;

• Згущене молоко ПМКК — 4 ст. л + для начинки;

• Йогурт без цукру — 100 г;

• Вершковий сир — 100 г.

Спосіб приготування:

1. Сир перебити в блендері або перетерти через сито.

2. Додати кокосову стружку, борошно, цукор і згущене молоко. Замісити тісто.

3. Сформувати невеликі кульки, всередину кожної покласти трохи вареного згущеного молока.

4. Опустити у підсолену киплячу воду й варити 5 хвилин.

5. Змішати йогурт, вершковий сир і згущене молоко до кремової консистенції.