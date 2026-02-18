Ліниві вареники на Масницю
Масниця або Колодій - свято, що відзначається впродовж тижня перед великим постом. Традиційно в Україні готували не млинці, а вареники. Я обожнюю ліниві. Особливо на сніданок. Знаю, що у кожного є свій особливий рецепт від мами або бабусі зі смаком дитинства. Але мій рецепт вже перевірений роками на роботі.
На 4–5 порцій:
450 г віджатого кисломолочного сиру 9%
100 г борошна
2 великі жовтки
50 г цукру
5 г ванільного цукру
2 головні секрети лінивих вареників - це знайти гарний кисломолочний сир і добре відтиснути його. Тож обирайте смачний, не кислий і не гумовий одразу, з мʼяким крупним зерном і добре віджимайте (я не користуюсь пастоподібним взагалі). Інколи я ще можу перетерти через сито для ніжності.
у віджатий сир додаю жовтки, цукор та добре перемішую виделкою. Наостанок всипаю борошно і перемішую до однорідності
з "тіста" формую кульки, а з них роблю між овальні вироби - палюшки - так вони краще проварюються.
Такі заготовки потім можна заморозити.
відварюю варенички у трохи підсоленій воді і потім готую соус.
На 2 порції вареників:
30 г води з вареників
30 г цукру або пудри
~40–45 г масла
Можна додати ванільний екстракт.
на пательню додаю воду з вареників, цукор чи пудру, відварені вареники, доводжу до кипіння та додаю масло і "затягую" соус. Протушковую, поки рідина не стане трішки густою, як соус.
подаю зі сметаною, частиною невіджатого сиру і ягодами або сухофруктами.
А ще обожнюю додавати карамелізоване насіння соняшника. Для цього беру:
100 г насіння
35 г цукрової пудри
Все змішую на пательні і доводжу до карамелізації цукру, перемішуючи іноді лопаткою! З пательні зняти на силіконовий коврик або пергамент. Як захолоне трохи подрібнюю руками)
Соус можна робити і на апельсиновому соці (візьміть його у 4 рази більше і випаруйте) - буде смачно!