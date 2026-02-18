Ліниві вареники на Масницю

Масниця або Колодій - свято, що відзначається впродовж тижня перед великим постом. Традиційно в Україні готували не млинці, а вареники. Я обожнюю ліниві. Особливо на сніданок. Знаю, що у кожного є свій особливий рецепт від мами або бабусі зі смаком дитинства. Але мій рецепт вже перевірений роками на роботі.

На 4–5 порцій:

450 г віджатого кисломолочного сиру 9%

100 г борошна

2 великі жовтки

50 г цукру

5 г ванільного цукру

2 головні секрети лінивих вареників - це знайти гарний кисломолочний сир і добре відтиснути його. Тож обирайте смачний, не кислий і не гумовий одразу, з мʼяким крупним зерном і добре віджимайте (я не користуюсь пастоподібним взагалі). Інколи я ще можу перетерти через сито для ніжності.

у віджатий сир додаю жовтки, цукор та добре перемішую виделкою. Наостанок всипаю борошно і перемішую до однорідності

з "тіста" формую кульки, а з них роблю між овальні вироби - палюшки - так вони краще проварюються.

Такі заготовки потім можна заморозити.

відварюю варенички у трохи підсоленій воді і потім готую соус.

На 2 порції вареників:

30 г води з вареників

30 г цукру або пудри

~40–45 г масла

Можна додати ванільний екстракт.

на пательню додаю воду з вареників, цукор чи пудру, відварені вареники, доводжу до кипіння та додаю масло і "затягую" соус. Протушковую, поки рідина не стане трішки густою, як соус.

подаю зі сметаною, частиною невіджатого сиру і ягодами або сухофруктами.

А ще обожнюю додавати карамелізоване насіння соняшника. Для цього беру:

100 г насіння

35 г цукрової пудри

Все змішую на пательні і доводжу до карамелізації цукру, перемішуючи іноді лопаткою! З пательні зняти на силіконовий коврик або пергамент. Як захолоне трохи подрібнюю руками)

Соус можна робити і на апельсиновому соці (візьміть його у 4 рази більше і випаруйте) - буде смачно!