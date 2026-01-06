Як смачно приготувати цвітну капусту: ніхто не здогадається
Серйозно: якщо не сказати — ніхто не здогадається, що це цвітна капуста. Хрумка зовні, соковита всередині й у солодко-гострому соусі.
Інгредієнти:
• Цвітна капуста (суцвіття) — 300 г
• Борошно — 3 ст. л.
• Паприка — 1 ч. л.
• Сіль, перець — за смаком
• Вода — 100 мл
• Сухарі панко — для панірування
• Олія — для збризкування
Для подачі:
• Свіжа зелень
• Кунжут
Соус:
• Вершкове масло (розтоплене) — 30 г
• Солодкий соус чилі — 2 ст. л.
• Соус шрірача — 1–2 ч. л. (за смаком)
Спосіб приготування:
1. Цвітну капусту розберіть на невеликі суцвіття.
2. В окремій мисці змішайте борошно, воду, паприку, сіль і перець.
3. Додайте капусту, добре перемішайте, щоб кожен шматочок був у клярі.
4. Обваляйте кожен шматочок в сухарях панко.
5. Викладіть у кошик аерогрилю, збризніть олією.
6. Запікайте при 200°C близько 20 хвилин, перемішуючи 2 рази під час приготування.
7. Змішайте розтоплене масло, солодкий чилі та шрірачу.
8. Готову капусту викладіть на соус. Подавайте з зеленню та кунжутом.