Як зробити плаский живіт таким, щоб були видні вертикальні лінії але без кубиків?

1. Тренування. При цьому качання пресу не є обовʼязковим, адже мʼязи пресу працюють при виконанні всіх вправ, якщо техніка ок.

2. Відсоток жиру в тілі. Якщо мʼязи зробити сильними але зверху буде шар жиру, то прес видно не буде. Відсоток жиру в тілі ми змінюємо/зменшуємо їжею, не тренуваннями. При 15% жиру буде прям все як з картинки. У мене 21-22% жиру.

3. Кадр/світло) тут і жарт і ні. Ясно що без перших двох пунктів ефекту нічого ти не сфотографуєш, але ефект вау досягається світлом і позою. Я зробила фото входячи в ванну зранку, бо самій сподобалось.

Якого пункту не вистачає вам?))