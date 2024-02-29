Як без зайвих зусиль очистити духову шафу: три дієві способи

Ви не знаєте, як легко очищати духовку? UAportal розповів про кілька дієвих способів, які забезпечать її чистоту.

Використовуйте харчову соду й оцет

Зробіть пасту з харчової соди та води, а потім нанесіть її на внутрішню поверхню духової шафи. Залиште засіб на ніч, щоб розпушити жир і бруд. Наступного дня внутрішню поверхню можна збризнути оцтом і протерти вологою ганчіркою або губкою.

Чистьте парою з лимоном

Наповніть посуд водою та покладіть туди кілька скибочок лимона. Помістивши його в духовку та нагріваючи до температури близько 120°C протягом 30 хвилин, ви отримаєте пару, яка розм'якшить жир і розлиту їжу, що полегшить їх витирання.

Регулярно прибирайте

Внутрішню частину духовки слід протирати після кожного використання, щоб запобігти накопиченню залишків їжі. Якщо покласти на нижню решітку аркуш алюмінієвої фольги, щоб зібрати краплі та розлиті продукти, прибирання стане легким і простим.

Раніше UAportal розповідав, як позбутися нагару та кіптяви на сковорідці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!