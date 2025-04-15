Ідеальна паска: проста і смачна
Знаєте секрет ідеальної паски? Це ніжна текстура, насичений аромат і тісто, яке росте без стресу.
Інгредієнти:
• Дріжджі Saf-Instant Золотий – 10 г;
• Тепле молоко – 70 г;
• Цукор – 130 г;
• Сіль – ½ ч. л;
• Жовтки – 5 шт;
• Мед – 20 г;
• Яйця – 2 шт;
• Борошно – 490 г;
• Вершкове масло (м’яке) – 150 г;
• Родзинки світлі – 250 г;
• Цедра і сік 1 апельсина.
Приготування:
1. Родзинки заливаємо соком апельсина і даємо їм 2-3 години, щоб стали соковитими. Потім зливаємо рідину, обвалюємо в борошні.
2. У теплому молоці розчиняємо дріжджі та цукор, додаємо яйця.
3. Жовтки збиваємо з медом і вводимо в тісто.
4. Додаємо борошно та замішуємо м’яке, липке тісто.
5. Поетапно вмішуємо масло – тісто стане гладким і еластичним.
6. Даємо піднятися 1,5-2 години у теплому місці.
7. Додаємо родзинки, ще раз даємо тісту вирости – ще 1,5-2 години.
8. Формуємо паски, залишаємо ще на 1,5 години – вони мають збільшитися у 2-3 рази.
9. Випікаємо при 170°C 40-50 хвилин.