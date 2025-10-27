Булки з маком та шоколадом

Здається, випічка з маком останнім часом подобається всім усе більше і більше І ось новий рецепт смаколиків, щедрих на мак!

До рецепту:

Тісто:

550–600 г сильного борошна (Zernarі Select)

300 г молока

22–26 г свіжих дріжджів

100 г цукру

1 яйце

дрібка солі

80 г масла 82,5%

Начинка:

600 г маку

300–350 г води

330 г цукру

1 пакет ванільного цукру

20 г кукурудзяного крохмалю

20 г води до нього

шоколадна паста

цукровий сироп (100/100)

У тепле молоко додаю цукор, свіжі дріжджі Духмяна Хата, яйце, сіль і борошно — швидко замішую тісто й даю йому постояти пів години. Мʼяке масло додаю одразу, або вже зараз -коли обминаю , і даю ще постояти годину в теплому місці під рушником або плівкою. Тісто має гарно підійти.

Мак мелю на кавомолці, додаю цукор, ванільний цукор і воду, доводжу до кипіння — маса стає густою.

Додаю крохмаль, розведений водою, ще раз доводжу до кипіння до потрібної консистенції й охолоджую.

Слідкуйте, щоб маса була достатньо густа!

Тісто розкачую якомога тонше, можна додавати трохи олії на стіл.

Викладаю зверху 3/4 макової маси, складаю (як на відео) на 2/3, гарненько розкачую, зверху кладу решту маку й складаю ще навпіл.

Потім обережно розкачую тісто максимально тоненько, як можу.

У процесі ще раз складаю — щоб було багато шарів.

Робіть повільно й з любов’ю, щоб тісто не рвалося!

Булочки викладаю на деко, даю їм добре підійти — приблизно 45 хв.

Випікаю при температурі 180°C близько 15 хв — поки зарум’яняться.

Готові булки змащую пензликом цукровим сиропом (100 г цукру на 100 г води, довести до кипіння).

Потім за допомогою кондитерського мішка наповнюю їх шоколадною пастою — і готово.

Смакуйте, насолоджуйтеся й даруйте близьким любов.