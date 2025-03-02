Ажурні ароматні млинці на дріжджах
Ажурні ароматні млинці на дріжджах - такі ж самі тендітні та ще більш смачні ніж звичайні!
Інгредієнти:
-500г теплого молока
-15-20г дріжджів Духмяна Хата
-210г борошна
-2 яйця
-40г цукру
-дрібка солі
-40г рослинної олії
Нумо готувати!
у половину ледь теплого молока, додаю цукор і дріжджі, перемішую вінчиком та даю 10-15 хвилин постояти, щоб активувались дріжджі.
Додаю у суміш борошно, дрібку солі й перемішую - виходить консистенція, як у сметани.
А щоб не було грудочок роблю це у два етапи.
Тому далі додаю другу частину молока і яйця, олію, перемішую, накриваю рушником, і ставлю в тепле місце на 30-45хв, щоб суміш дуже добре "піднялась"!
Далі розігріваю пательню і за допомогою серветки змащую її олією.
Дуже обережно набираю ополоник "піни" яка утворилась з тіста! Але так щоб суміш не перемішувати, а лише набирати піну!
Наливаю тісто на пательню і досить сильно нахиляючи її розподіляю піну по пательні.
Готую на середньому вогні.
Коли одна сторона готова, перевертаю млинець за допомогою деревʼяної шпажки.
Олія, яка в середині тіста, допомагає змащувати пательню для наступного млинця.
Їсти треба одразу гарячими з татовим абрикосовим варенням.