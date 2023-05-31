Легенда з Барбадосу: як Ріанна змінила музичний світ

Попзірка Ріанна отримала всесвітнє визнання завдяки своїй музиці, але її вплив виходить за межі сфери розваг. UAportal підготував статтю про те, як Ріанна використовує свій статус знаменитості для підтримки соціальних та "тематичних" цілей.

Роль Ріанни у музиці

Ріанна є значною фігурою в музичній індустрії вже понад десять років. Завдяки таким хітам, як "Umbrella" та "Diamonds", вона закріпила за собою місце однієї з найуспішніших артисток свого покоління. Проте її музика також стала інструментом пропагування соціальних тем.

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У своїй пісні "Man Down" Ріанна звертається до проблеми насильства із застосуванням вогнепальної зброї та наслідків позбавлення людини життя. Вона також використовує свою платформу, щоб привернути увагу до проблем психічного здоров'я, домашнього насильства та гендерної нерівності.

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Соціальні причини

Крім своєї музики, Ріанна також бере участь у різноманітних соціальних проєктах. У 2012 році вона заснувала Фонд Клари Лайонел (CLF), щоб вшанувати пам'ять своїх бабусі та дідуся та підтримати програми освіти та реагування на надзвичайні ситуації по всьому світу.

З того часу фонд виступив із різними ініціативами, включаючи програму стипендій для студентів з країн Карибського регіону, будівництво сучасного центру онкології та ядерної медицини у лікарні королеви Єлизавети на Барбадосі та пожертвування 5 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом. Ріанна також є прихильником руху Black Lives Matter, використовуючи свої соціальні мережі для привернення уваги до расової несправедливості та жорстокості поліції.

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Тематичні приводи

Крім соціальної пропаганди, Ріанна використовує свій вплив на підтримку "тематичних справ" . У 2018 році вона запустила свою лінію макіяжу Fenty Beauty з акцентом на інклюзивність, пропонуючи широкий спектр відтінків для різних тонів шкіри.

Успіх бренду підкреслив недолік різноманітності в індустрії краси і підштовхнув інші компанії наслідувати її приклад. У 2019 році Ріанна розширила свою "тематику", запустивши бренд модного одягу класу люкс Fenty, у якому пріоритетами є інклюзивність розмірів та стійкість.

Вплив Ріанни на музику

Вплив Ріанни на музику неможливо переоцінити. Вона використовувала свою платформу для підвищення поінформованості про соціальні та тематичні проблеми та надихнула на зміни в галузях, де не вистачало різноманітності та інклюзивності. Її дії викликали дискусії та встановили нові стандарти того, що означає бути впливовою знаменитістю.

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