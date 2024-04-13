Як допоможе звичайна сода під час прибирання: ви здивуєтесь

Звичайна сода може бути ефективним рішенням для боротьби з різними запахами. UAportal підготував огляд найбільш поширених способів застосування її у побуті.

У ванній кімнаті

Суміш соди та води можна використовувати для чищення унітаза, раковини та ванни, ефективно усуваючи будь-які застарілі забруднення. Якщо залишити розчин на кілька хвилин перед змиванням, можна досягти свіжого запаху. Крім того, сода може нейтралізувати небажані запахи в каналізації.

У холодильнику

Помістивши відкриту коробку з содою в задню частину холодильника, можна позбутися будь-яких застарілих запахів їжі.

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З килима

Посипавши уражену ділянку на килимі, содою і залишивши її на кілька годин або навіть на ніч, ви ефективно усунете стійкі запахи. Для точкового очищення місць, що викликають неприємний запах, можна використовувати розчин соди і води.

Крім того, посипайте содою підстилки для домашніх тварин або місця, де вони часто відпочивають. Це допоможе ефективно нейтралізувати неприємні аромати і зберегти свіжість.

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